情定日月潭 文武廟「月老寒拾殿」兩岸聯合婚禮

2018年09月28日 18:05 中時 沈揮勝

日月潭文武廟九二八辦祭孔大典及兩岸聯合婚禮活動，場面壯盛且熱鬧。（沈揮勝攝）

「2018第一屆兩岸婚禮」，20對新人在日月潭文武廟廣場大合照。（沈揮勝攝）

婚禮現場。（沈揮勝攝）

新人們在月老寒拾殿前，向月下老人祈求賜福。（沈揮勝攝）

新人祈願。（沈揮勝攝）

南投縣副縣長陳正昇（右）頒給新人結婚證書。（沈揮勝攝）

證婚人及嘉賓，為佳偶們求福氣。（沈揮勝攝）

祭孔大典由魚池鄉長陳錦倫擔任正獻官。（沈揮勝攝）

祭孔大典圓滿禮成。（沈揮勝攝）

日月潭文武廟去年透過縣長林明溱牽線，從大陸杭州西湖老玉皇宮，迎請千年月老星君延靈日月潭，闢「月老寒拾殿」賜福有情人。28日教師節為該廟廟慶，除舉辦祭孔大典，另與杭州藝文界合辦集團婚禮，兩岸各10對新人在月老、副縣長陳正昇見證下，幸福步上紅毯。

祭孔大典上午8點鐘由魚池鄉長陳錦倫擔任正獻官，日月潭文武廟副董事長王聰鴻、縣議員謝明謀、魚池鄉民代表會副主席梁政裕分任主祀官、監禮官與糾儀官。六佾舞及古樂聲中，祭典莊嚴且隆重。

上午9點30分，日月潭文武廟「2018第一屆兩岸婚禮活動」登場！台灣的曾世譯、黃心怡與大陸杭州的應詩翱、李若楠等各10對新人，步紅毯進入廟前廣場；在陳正昇、日月潭文武廟董事長張德林、日管處長洪維新，以及來自對岸嘉賓的觀禮祝福下，完成終身大事。

陳正昇、張德林致祝賀詞時表示，在少子化趨勢衝擊下，期盼新人共組家庭後能盡快為社會添新血，並允諾明年此刻如已生兒育女，日月潭文武廟將免費招待食宿，並加贈禮品。

10點15分，新人們由陳正昇、張德林、南投縣政府民政處長吳燕玲引領，前往日月潭文武廟之月老寒拾殿祈福；隨後換裝參加午宴、搭乘幸福巴士前往碼頭轉乘主辦單位悉心安排的「日月潭浪漫溫馨幸福愛之船」，再搭纜車觀賞日月潭全景。

張德林指出，婚禮合辦單位包括大陸杭州市藝術學校、杭州市文學藝術界聯合會及杭州市金融投資集團有限公司；台灣地區協辦單位則為日月潭國家風景區管理處、魚池鄉公所及日纜、九族、南投縣渡船遊艇商業同業公會等民間企業。

張德林表示，由於首辦各界反應不錯，未來有可能成為常態性年度盛事，甚至擴辦為大型集團婚禮。讓各地遊客知道，日月潭文武廟除了孔子、關公、岳飛等文武聖賢外，還有全大陸最資深的月老星君延靈（分靈）神尊，賜福天下有情人、為新人福證步紅毯。

(中時 )