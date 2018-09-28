動物王國無預警倒閉 儲值點數沒用完可登記換現金

動物王國27日無預警倒閉，廠商這兩日前往搬貨，不少分店已近清空。（莊旻靜攝）

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知名連鎖寵物店「動物王國」27日無預警倒閉，造成消費者損失，新竹縣政府勞工處28日前往新竹縣各分店，呼籲員工備妥薪資清冊、出勤紀錄，以利能順利取得薪資；新竹縣消保官羅鈞盛則指出，業者以有提供儲值點數處理方式，他也呼籲，請民眾勿大量儲值或採購票券，以保障自身權益。

縣府勞工處長唐維德表示，27日至今已接獲1、2名員工詢問，28日上午已經請處內同仁，分頭前往轄內各店了解現今狀況，並請員工保存近6個月薪資清冊、出勤紀錄，以免業者發不出薪水，未來可請勞保局墊付，另外由於總公司位於新北市，也將與新北市政府聯繫，處理後續可能有的勞資協商或調解等。

另外，對於消費者儲值點數的部分，羅鈞盛也表示，自27日起，縣內已有8件投訴、詢問按件，業者已有發出聲明，針對包月部分，如現場有符合需求商品，可以直接扣點數兌換，若無符合需求商品，可致電0917-278370，先登記消費者完整資料，已確認儲值點數，將於今年12月31日起，個別聯繫消費者領取現金。

羅鈞盛呼籲，請民眾不要一次大量現金儲值，或是大量採購住宿券、美食券等，由於現今經濟較不景氣，無法保證票券、儲值點數的使用期限，勿大量儲值、購買，較能保障自身權益。

(中時 )

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