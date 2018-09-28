還想連任 雲林民代父子涉「汙染國土」賺3億判8年

欲尋求連任的雲林縣土庫鎮代表吳讚樓（戴斗笠）因涉廢清法，被判8年，褫奪公權5年。(許素惠攝)

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欲尋求連任的雲林縣土庫鎮代吳讚樓、吳振安父子涉嫌以合法掩護非法，收受未經處理的爐渣、漿紙與紡織汙泥等事業廢棄物，掩埋堆置在斗南及土庫1.5公頃農地，10年累積逾5萬8000公噸，暴利近3億元，被雲林地方法院依《廢清法》等分別判處父、子各8、2年4月，罰金400萬、90萬元，吳讚樓並被褫奪公權5年，查扣的7200多萬元全部沒入收，不足者追徵其價額。

判快書指出，63歲吳讚樓和35歲的大兒子吳振安經營東佶環保公司，標榜可以將燃油鍋爐集塵灰、漿紙與紡織汙泥事業廢棄物乾燥、固化後成燃料，從2006年間起在桃園、新竹、彰化、雲林等地，向不特定公司以每公噸5000元處理費收受廢棄物汙泥，卻未依再利用程序處理，而將之回填、堆置在承租的斗南鎮小東段及土庫鎮崙埤段農地上，汙染國土。

判決書指出，從2006年至2016年被查獲，吳氏父子等人違法堆置廢棄物的土地面積超過1.5公頃，斗南0.5公頃，土庫有1公頃，數量逾5萬8000公噸，並偽造處理後廢棄物的流向，不法所得至少2億9000萬元。

合議庭法官認為，吳身為民代本應恪遵法律，卻為一己貪念一再觸法，過去曾涉及販賣偽造廢土單，不思悔改又再犯不法回填、堆置大量事業廢棄物，汙染環境，實不足取，依檢察官建請從重量刑。

(中時 )

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