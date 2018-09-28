觀護盃》神秘嘉賓戴維斯現身 夢想家洋將心慌慌

「新台灣人」戴維斯28日突然出現在花蓮觀護盃場邊。(觀護盃提供)

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中時電子報

在花蓮觀護盃的寶島夢想家與美國賽前，夢想家老闆之一的張承中突然跑來跟媒體說：「等一下會有神秘嘉賓出現，敬請期待！」最後答案揭曉，原來是許久沒有出現的「新台灣人」戴維斯，竟然來到花蓮德興小巨蛋比賽場邊！

只是戴維斯的突然出現，卻引發阿提諾、米勒、麥錫等夢想家洋將人心惶惶，因為他們誤以為戴維斯是要來取代他們其中1人，聽到他們的反應，戴維斯笑著說：「我最好是還有機會可以去幫夢想家打球，別忘記我的傷還沒好。」

戴維斯從今年6月世界盃男籃資格賽後，就因腰椎間盤突出舊傷復發，不僅無法參加雅加達亞運，也沒在任何球賽場邊出現過，他強調自己還在積極復健當中，現在每周至少3天、每次2小時固定復健，就是希望可以趕緊回歸。

「畢竟我在兩年內開了兩次刀，這次確實很難受，更在上季例行賽期間就傷到了，還好我很幸運仍能拿下FMVP，且幫助璞園拿下總冠軍，」戴維斯說，「只是接下來無論璞園或是國家隊，我恐怕都是『可能(May be)』可以再打了。」

目前已跟中華籃協沒有合約的戴維斯強調，醫生告訴他最快也要到下個月才可開始跑步，看來SBL新球季開幕戰是鐵定來不及了，「我希望能在明年1、2月的SBL洋將大限之前回歸，也跟璞園總教練麥班達保持聯繫當中。」

連兩年觀護盃都以觀眾身分坐在場邊看球，戴維斯表示，今年只是來花蓮放鬆看球，雖然很想上場比賽，卻要等待傷勢復原之後再說，他也特地詢問了中華隊明年還有什麼國際賽事，「期望自己可以更強壯一點回到場上拚戰！」

(中時電子報)

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