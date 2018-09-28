不只療癒更撩妹！夢幻品牌ECONECO期間限定商品展

2018年09月28日 17:31 中時電子報 綜合報導

ECONECO新光日本展獨賣ECONECO夢幻寢具及限量手機殼。(日藥本舖提供)

「療癒系」商品成為這幾年網路上討論熱度最高的話題，在日本號稱「療癒界」的夢幻品牌ECONECO，終於被日藥本舖正式引進來台，讓台灣的粉絲們少女心大噴發，不需要飛日本也可買到「療癒界」的夢幻逸品。

9月中舉辦的ECONECO夢幻快閃派對，讓不少ECONECO的粉絲們前來朝聖，又再次掀起網路上的熱潮，並擠爆粉絲團留言，新光三越9/27~12/11將舉辦「日本商品展」， ECONECO也將以快閃店方式驚喜呈現，並推出一系列的日本原裝進口商品限量推出，有新光三越展場獨賣的ECONECO夢幻寢具，粉嫩外觀點綴的愛心圖案，搭配雪白綿軟的蓬鬆內裡，讓人一看到就想緊緊抱入懷中。

現場還有日本空運來台的限量手機殼，採用日本精細的印刷技術，忠實呈現老師筆觸下的每一個人物。本次快閃店活動還展售絵子猫老師親手手繪畫作，每一幅都是獨一無二的，老師擅長以漸層的粉色調與柔和的溫暖手繪筆觸，繪製出女孩夢幻甜美的童話國度，連日本粉絲都不遠千里來台灣排隊購買。

為回饋等候許久的ECONECO台灣粉絲們，ECONECO首度在台灣獨家推出全新夢幻洋娃娃指甲油(24色)。繽紛的馬卡龍色彩，彷彿甜美洋娃娃，瓶身還有著招牌獨角獸UNITA的可愛圖樣，讓人忍不住想要整組帶回家！

台灣限定的排隊商品還有由鶯歌傑作陶瓷推出的UNITA隨行杯，ECONECO馬克杯等，都是ECONECO為了台灣的粉絲們，特地企劃的首賣商品。所有台灣限定商品都能在新光三越日本商品展ECONECO快閃店中買到。

【關於ECONECO】

ECONECO為日本人氣插畫家絵子猫老師所創作，使用夢幻粉嫩系色彩與手繪畫技巧，以可愛的動物角色為主題，搭配柔和色調與宛如繪本般的特有纖細畫風，用充滿愛的圖騰傳遞溫暖與帶來幸運，擄獲各年齡層女性的少女心。

ECONECO不但多次與日本三麗鷗雙星仙子「KiKiLaLa｣、「寶可夢｣、「寶塚歌舞劇｣…等知名品牌、人氣動畫角色聯名合作，更希望為社會貢獻更多藝術，希望從台灣開始推廣幼童美學藝術學習。

●新光三越ECONECO快閃店展出資訊

1、‭09/27-10/08‬台北南西店一館9樓

2、‭10/12-10/23‬台中中港店

3、‭10/26-11/12‬台北信義新天地A11館

4、‭11/14-11/28‬台南新天地

5、‭11/30-12/11‬高雄左營店

(中時電子報)