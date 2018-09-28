總統：保障原住民族教育或語言文化 是彰顯公平正義

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蔡英文總統今下午主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」第7次委員會議，她強調，轉型正義是為了還原真相。現在對原住民族教育或語言文化的保障，並不是「額外的補助」。相反地，這是公平正義的彰顯。

總統強調，轉型正義也是為了給下一代更好的未來。過去的政府曾經錯誤地限制人們使用母語、享有自身文化生活的權利。如今我們應該記取教訓，讓我們的孩子不會遭受到類似的對待。

總統致詞指出，今天是教師節，原轉會委員當中，也有好多位曾擔任老師、校長，或是致力於各族群語言、文化的教學傳承工作。藉著這個機會，她要先跟大家說一聲：教師節快樂。

她說，教育議題，或者更精準地說，原住民族教育的推動情形，在前幾次委員會議當中，一直受到相當多的關注。

總統指出，她能理解大家的焦慮。過去很長一段時間以來，原住民族自身的文化、語言跟歷史觀點，並沒有受到國家足夠的重視。以前的政府甚至還對原住民族語言文化採取貶抑、禁止的措施。

總統說，所以，今天特別安排原轉會的文化、語言兩個主題小組，來發表階段性的工作報告。文化小組的林志興召集人，將說明過去一年多來，小組團隊按照工作大綱，對戰後「同化教育」政策如何壓抑原住民族文化，初步的調查發現。語言小組的童春發召集人，則要呈現戰後政府推動「國語運動」過程中，禁止原住民學童使用族語，所造成的影響。

總統表示，為了強調族語的主體性，童召集人將全程使用排灣語簡報，同時也有現場口譯。鼓勵每一位族人，在正式場合使用自己的母語來表達想法，這是政府應該要做的事情。

總統說，事實上，過去兩年多以來，已經通過《原住民族語言發展法》、開辦原住民族廣播電台。現在，原民會跟教育部也正在全面研擬翻修《原住民族教育法》。在教師節這天，安排關於文化、語言教育的報告跟討論，格外有意義。

總統表示，轉型正義是為了還原真相。談論原住民族受到壓抑的歷史，將有助於明白現在對原住民族教育或語言文化的保障，並不是「額外的補助」。相反地，這是公平正義的彰顯。

總統說，她想請大家一起思考，到底台灣社會為什麼需要落實轉型正義？「我認為，誠懇面對歷史，誠懇反省國家曾經犯下的錯誤，這一點，不論是對威權時期的轉型正義，或是對範圍更大的原住民族歷史正義來說，都是共同的課題」。

(中時 )

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