三井outlet將完工 楊典忠催生梧棲到三井渡輪

2018年09月28日 17:43 中時 盧金足

台中市議員楊典忠建議仿照高雄旗津渡輪模式，規畫三井到梧棲漁港觀光渡輪。（盧金足攝）

台中市長林佳龍表示，因應三井outlet營運，已訂出短期與長期的交通計畫。（盧金足攝）

台中市府經發局長呂曜志表示，三井outlet目前工程已經8、9成，正公共消防安全檢查，預計年底前完工，可望11月底進行試營運。（盧金足攝）

日本三井集團在台中市海線投資的中台灣第一座臨海的購物中心年底將完工！（資料照．盧金足攝）

台中市議員楊典忠關切三井outlet營運後，屆時人潮帶來車潮，交通動線與停車空間規畫，「台中市府準備好了嗎？」（盧金足攝）

台中市府看好日本三井集團投資的中台灣第一座臨海的購物中心，人潮帶來錢潮。（盧金足攝）

中台灣第一座臨海的購物中心年底將完工！台中市府經發局長呂曜志28日在市議會答詢時表示，三井集團在海線投資開發的outlet，10月初將向市民報告內部的精彩規畫，目前160家廠商已招商完畢，預計年底前完工，可望11月底進行試營運。市議員楊典忠表示，市長林佳龍招商三井outlet為海線帶來一隻金雞母，他提議仿照高雄旗津渡輪模式，規畫三井到梧棲漁港觀光渡輪，開放台中港海上觀光。

「大船入港了！」海線地區民眾期待的三井集團投資outlet商場，何時開始營運？楊典忠今天在總質詢時關切工程與營運進度，也憂心屆時人潮帶來車潮，交通動線與停車空間規畫，「台中市府準備好了嗎？」

呂曜志表示，目前工程已經8、9成，刻正公共消防安全檢查，預計年底前完工，可望11月底進行試營運。「林市長招商三井outlet為海線帶來一隻金雞母！」楊典忠希望市府協助營運可能帶來的影響，提議在鄰近19、20號碼頭創造boardwalk的人行娛樂空間、部分的水上活動，甚至仿照高雄旗津渡輪模式，規畫三井到梧棲漁港觀光渡輪。

楊典忠說，三井outlet商場是林佳龍任期內從招商、興建、到完工試營運的成功案例，能不能如期完成？完工後能不能促進地方繁榮、招商人進來、海線發大財，大家都在看。

台中市府都發局長王俊傑表示，三井公司已提出使用執照掛號申請；消防局長蕭煥章指出，消防安全查驗已完成，但仍需提供補件資料，預計下周補件完成後，便可核發許可函。

楊典忠強調，市府各局處積極處理未來營運可能帶來的交通、環境衝擊，三井outlet年底完工後，未來可以觀賞台中港海上美景，應配合台中港2.0提升臨海公共設施，在台中港區內海進行觀光消費活動，讓台中港成為市民休閒活動的亮點。

林佳龍表示，三井營運開幕後，短期方面，交通運輸規畫310號公車直達三井與台中港，也會規畫公69轉運站進行公車接駁，並提供周邊景點串聯如高美濕地賞夕陽、梧棲漁港吃海鮮、梧棲老街朝元宮、大庄浩天宮拜拜、或到鰲峰山公園，廣設iBike與電動機車。

長期方面推動捷運藍線延伸台中港、海線鐵路高架化，搭配海空雙港，讓海線都市計畫與交通建設提升港區觀光發展。

林佳龍強調，外對於三井outlet周邊水域，行政院長賴清德日前來台中港，已確定郵輪與遊艇碼頭規劃，未來台中港增設海堤後，從臨港路以西自梧棲漁港與三井outlet之間，將進行都市計畫檢討與變更以增加住商功能，促進台中港2.0北(娛樂生態)中(經貿商業)南(重件工業)三區發展，以在地產業的關連性，鏈結國際機會。

(中時 )