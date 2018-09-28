三井outlet將完工 楊典忠催生梧棲到三井渡輪

中台灣第一座臨海的購物中心年底將完工！台中市府經發局長呂曜志28日在市議會答詢時表示，三井集團在海線投資開發的outlet，10月初將向市民報告內部的精彩規畫，目前160家廠商已招商完畢，預計年底前完工，可望11月底進行試營運。市議員楊典忠表示，市長林佳龍招商三井outlet為海線帶來一隻金雞母，他提議仿照高雄旗津渡輪模式，規畫三井到梧棲漁港觀光渡輪，開放台中港海上觀光。
「大船入港了！」海線地區民眾期待的三井集團投資outlet商場，何時開始營運？楊典忠今天在總質詢時關切工程與營運進度，也憂心屆時人潮帶來車潮，交通動線與停車空間規畫，「台中市府準備好了嗎？」
呂曜志表示，目前工程已經8、9成，刻正公共消防安全檢查，預計年底前完工，可望11月底進行試營運。「林市長招商三井outlet為海線帶來一隻金雞母！」楊典忠希望市府協助營運可能帶來的影響，提議在鄰近19、20號碼頭創造boardwalk的人行娛樂空間、部分的水上活動，甚至仿照高雄旗津渡輪模式，規畫三井到梧棲漁港觀光渡輪。
楊典忠說，三井outlet商場是林佳龍任期內從招商、興建、到完工試營運的成功案例，能不能如期完成？完工後能不能促進地方繁榮、招商人進來、海線發大財，大家都在看。
台中市府都發局長王俊傑表示，三井公司已提出使用執照掛號申請；消防局長蕭煥章指出，消防安全查驗已完成，但仍需提供補件資料，預計下周補件完成後，便可核發許可函。
楊典忠強調，市府各局處積極處理未來營運可能帶來的交通、環境衝擊，三井outlet年底完工後，未來可以觀賞台中港海上美景，應配合台中港2.0提升臨海公共設施，在台中港區內海進行觀光消費活動，讓台中港成為市民休閒活動的亮點。
林佳龍表示，三井營運開幕後，短期方面，交通運輸規畫310號公車直達三井與台中港，也會規畫公69轉運站進行公車接駁，並提供周邊景點串聯如高美濕地賞夕陽、梧棲漁港吃海鮮、梧棲老街朝元宮、大庄浩天宮拜拜、或到鰲峰山公園，廣設iBike與電動機車。
長期方面推動捷運藍線延伸台中港、海線鐵路高架化，搭配海空雙港，讓海線都市計畫與交通建設提升港區觀光發展。
林佳龍強調，外對於三井outlet周邊水域，行政院長賴清德日前來台中港，已確定郵輪與遊艇碼頭規劃，未來台中港增設海堤後，從臨港路以西自梧棲漁港與三井outlet之間，將進行都市計畫檢討與變更以增加住商功能，促進台中港2.0北(娛樂生態)中(經貿商業)南(重件工業)三區發展，以在地產業的關連性，鏈結國際機會。
(中時 )