122老蛙人重返金門英雄島 難忘當年「郝師長」好酒量

122位曾經戍守金馬外島的老蛙人，今（28）日相約重返金門英雄島。（李金生攝）

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高齡89歲的胡天雲連長（左），開心再與昔日袍澤相聚英雄島。（李金生攝）
「當我們同在一起！」海龍弟兄袍澤情深。（李金生攝）
胡天雲連長回憶當年海上出任務外，也參與修築中央公路和種樹綠化金門。（李金生攝）
老蛙人謝文甲聯繫學長、學弟在金門相聚，一起回憶往事種種。（李金生攝）

122位曾經戍守金馬外島的老蛙人，今（28）日相約重返金門英雄島，其中3度駐守大、小金門最前線，今年高齡89歲的胡天雲偕年輕學弟走在昔日黃沙滾滾的「戰地」，心中不變的是當年暢飲高粱酒，枕戈待旦的豪情壯志。

這批由〈中華民國陸軍海龍蛙兵協會〉理事長陳儒雄等幹部透過臉書、社群網站召集的122名老蛙人，在曾任金門岸巡總隊長的老蛙人謝文甲負責聯繫和安排下，連同眷屬共215人於中午起分6梯次來到金門，精幹的體魄和爽朗笑聲讓尚義機場一下熱鬧起來。

其中，年紀最大的學長是高齡89歲的胡天雲，最小的學弟只有32歲，他們在大金門本島和小金門、大膽離島，都曾留下穿著紅短褲，乘坐海龍快艇馳騁海上，在惡風險浪中穿梭來去的身影。

老家在浙江寧波的老蛙人胡天雲連長，在1952年至1954年、1956年至1960年及1961年至1975年3度駐守金門最前線，前後共9年之久。其間，在料羅灣協同港指部弟兄執行搶灘任務，也曾參與修築中央公路和兩旁植樹任務。

他回憶指出，當年兩岸激烈對峙，海岸線瀰漫肅殺氣氛，海龍部隊訓練十分嚴格，弟兄們精實完成上級交付任務，在「823炮戰」後1個月，隨部隊赴小金門協助移防和運送戰備物資，小金門駐地師長郝柏村將軍還用「二鍋頭」高粱酒犒賞海龍袍澤，記得當年「郝師長」的酒量相當不錯。

縣府觀光處今年推出「戰地主題推廣活動-老兵召集令獎勵計畫」，每揪10位老兵返金旅遊即可獲得1瓶高粱酒的獎勵。此次重返金門的老兵人數，為目前人數最多的一批，共可獲3打0.6公升裝高粱酒。

觀光處表示，這項觀光獎勵活動受到老兵熱烈回響，日前已發出5000瓶，將再追加7200瓶，獎勵12月25日前返金旅遊的老兵，讓弟兄們一起回憶那甘醇凜冽的高粱酒香。相關活動資訊可上〈金門觀光旅遊網〉查詢。

(中時 )

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