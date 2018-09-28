公平會委員被請辭？辭職委員：苦無證據

2018年09月28日 17:50 中時 李宜秦

國民黨立法院黨團首席副書記長吳志揚批評公平會處理高通案不當，甚至質疑兩位因反對和解的前委員顏廷棟、張宏浩是「被辭職」，對此顏廷棟認為「有討論空間，卻苦無證據」，他自嘲「他們可能知道喬不動我，自然不會找我」，張宏浩則說「辭職是因為生涯規畫，但高通案也會影響規劃」。而公平會則對這些指控回覆是「子虛烏有」。

美國晶片大廠高通因拒絕授權晶片給同業等違法手段，去年遭公平會開罰234億元，創下公平會開會以來最高罰鍰紀錄，然而公平會卻在短短一年內以「產業發展考量」與高通和解，吳志揚質疑兩位委員顏廷棟、張宏浩是因無法接受只好「被辭職」。

顏廷棟表示，吳志揚的質疑「有討論空間，但沒有內部證據」，他認為公平會在想改往和解時，應該就已私下與其他委員討論過，然而可能預料到學者出身的他無法接受違法和解，「知道會喬不動我，當然不會找我，內部怎麼喬也不可能跟我說」，直說「過程耐人尋味，證據是可遇不可求的」。

張宏浩則表示，「會辭職是因為個人生涯規畫，但不可否認高通案也是影響規劃的因素」，他表示他們一知道要商談和解時就決定辭職，因此內部討論過程他也沒有參與。

顏廷棟批評，高通不僅不須繳錢，甚至還比同業多了很多投資機會，「這種違反公平競爭的判決竟是由公平會做出的，和解也沒有經過表決直接通過」。張宏浩也說，事到如今仍覺得和解案的法律程序有問題。

對此公平會則澄清兩位委員都是因個人因素辭職，外界質疑公平會在委員人事技術上出缺下進行審議一事也是「子虛烏有」，強調一切合乎法律程序。

(中時 )