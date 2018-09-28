台中推6大花博「追花賞樹」旅遊路線

台中市政府建設局繪製「台中市賞樹導覽地圖」，以「整個台中為花園城巿」為構想，讓民眾可提早安排屬自己喜愛的旅程。（圖／台中市府提供）

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台中世界花卉博覽會11月3日開幕，宣揚花博「1+2+10+N」區域加值概念，市府建設局繪製「台中市賞樹導覽地圖」，以「整個台中為花園城巿」為構想，將花博精神延伸至后里

、豐原、外埔三大園區以外的場域，規劃配合不同花季的賞樹旅遊路線，期望讓民眾可提早安排屬自己喜愛的旅程。

花博期間，建設局精選6條「追花賞樹」旅遊路線，10月至12月時，可以在潭雅神綠園道欣賞到艷紫荊及小葉欖仁，再前往豐原葫蘆墩花博園區，最後到廟東夜市享用美食。

11月至隔年2月，可以前往泰安派出所賞櫻，再到后里落羽松秘境，接著前往后里馬場花博園區；12月至隔年3月，建議從后豐鐵馬道沿著東豐綠色走廊，前往東勢林場賞梅、賞櫻。

2月至3月時，在逛完后里馬場花博園區後，轉往后里三豐路可以欣賞到成排亮橙橙的黃花風鈴木，接著前往豐原葫蘆墩花博園區，再到廟東夜市吃美食；或是從外埔花博園區，轉往鐵砧山上賞櫻，再到大安海水浴場踏浪。

4月至5月時，家長也可以帶小朋友去后里麗寶樂園遊玩，再到台糖月眉觀光糖廠吃冰消暑，最後到永豐水流東桐花步道欣賞「五月雪」。

建設局長黃玉霖表示，配合花博，市府擴大行銷台中市各地區賞花賞樹景點，並融入在地故事，結合樹種開花特性及花季分布情形，盤點出全市各處公園廣場、綠地園道、學校等開放空間。

其中，樟樹、榕樹、五葉松等皆為樹型優美、全年可欣賞的樹種；而風鈴木、大花紫薇、櫻花、流蘇、鳳凰木等，則各自在不同季節盛放，無論是整齊劃一的排列、區域型的聚集或是一枝獨秀，都呈現出不同的景緻。

建設局指出，目前公開101處賞樹景點橫跨山、海、屯、城四大區域，期望民眾皆能外出體驗繽紛又富含季節色彩美景。

(中時 )

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