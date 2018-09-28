丁守中提帶薪休假進修等六承諾 爭取教師票源認同

2018年09月28日 17:38 中時電子報 綜合報導

今天是教師節，國民黨台北市長參選人丁守中在臉書PO文，感謝教師辛勞付出，並提出包括落實小班制，減少繁瑣行政負擔；啟動教師帶薪休假進修；中小學教室加裝冷氣；調高輔導教師社工師心理師員額編制；重新發放敬師金；加強校園安全及防毒，應用資通訊智慧化校園維安等六項承諾。希望幫助教師改善教學環境，減輕教學之外負擔，努力鎖定爭取教師票源。

丁守中所提六項對教師的承諾包括：

1、厚植教師教學品質與實力：落實小班制，每班25人為上限，增加特教及資優專業師資人力。進用學校行政專業人力，行政減量，減少繁瑣的行政作業，撤銷數據化、業績式的校務評鑒及報表競賽，讓教師安心教學，提高教育輔導成效。

2、啟動教師帶薪休假進修：台北市中小學教師服務滿10年，可以帶職帶薪方式。申請從事國內外教育進修一年，鼓勵教師持續專業精進。

3、改善教學與學習環境：台北市中小學教室加裝冷氣空調，改善教學與學習環境，增進學生學習力。

4、面對日益複雜青少年問題，調高各校輔導教師、社工師、心理師員額編制，即時提供學生必要協助。

5、發揚中華文化尊師重道美德，恢復自民國七十五年即已在敎師節發放，但卻被柯文哲取消的市立學校敬師金，將來重新發放二千元之敬師金。

6、加強校園安全，嚴查毒品氾濫：加強校園安全維護，嚴查青少年學生毒品氾濫，除了應用資通訊智慧化校園維安，維護校園安全之外，可委外保全或物業管理公司補足校園維安人力。

(中時電子報)