外籍婦要跳橋輕生　熱心路人呼警即時救援

2018年09月28日 17:49 中時 黃國峰

阮姓婦人，因與丈夫吵架想不開，欲跳向上陸橋輕生，經員警不斷的開導，婦人情緒才漸平復。（黃國峰翻攝）

「快！她要跳下去了！」中市南屯陸橋上，一名東南亞國家阮姓女子站在陸橋外側疑是要輕生，一名男子一邊拉著她，一邊焦急的喊著！才剛趕到現場的中市第四分局春社派出所員警，迅速向前一把抓住她，趁她情緒緩和之際，再將她拉了下來，平安救回一命，結束這場驚魂記。

中市警局第四分局春社派出所警員陳漢滄、孫念先日前接獲報案，趕抵現場時，阮女雙腳已站在陸橋欄杆外，路過的一名男子拉著她，見警方到場，立即呼喊員警快過來幫忙。員警見狀跑到阮女身邊，陳員馬上單腳跨過欄杆抓住她，孫員則緊抓住她的左手，兩人勸她有事慢慢說，除不斷勸她下來、安撫她的情緒外，一邊慢慢施力將她拉往橋上，最終成功救回一命。

42歲的阮女表示，因與丈夫口角，心情不好離家出走，一個人走在陸橋上，越想越悲傷，就爬上了欄杆準備跳下輕生，幸好一位路過的熱心男子經過及時將她拉住，並呼叫員警幫忙，才挽回性命。

員警見她沒受傷，無須送醫，一路上不斷的開導她，等她情緒較穩定後，才送她返家，並請阮女家人要妥善照顧。春社派出所長董力勳表示，遇上困境要積極地去面對與解決，自殺不能解決問題，若身旁親友或自己也有雷同情況，可以撥打1995專線尋求幫助。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )