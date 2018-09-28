濫用疏浚回饋金 屏議員諷難怪貪汙多

屏東縣議員吳亮慶質詢時質疑，疏浚回饋金不是應該先改善淹水情況再來辦活動？（林和生攝）

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國道三號長治交流道下逢雨必淹，屏東縣議員吳亮慶質疑疏浚回饋金不該先用來改善淹水問題嗎？（林和生攝）

水利署第七河川局因疏浚補助地方的公益回饋金再度掀起話題，屏東縣議員吳亮慶在議會質詢時指出，國道三號長治交流道下逢雨必淹，砂石回饋金卻拿來辦活動而不改善淹水現況，光今年就淹3次、淹了10多年，政府卻視而不見，「也難怪屏東縣貪汙被判刑的鄉鎮長這麼多。」

吳亮慶表示，交流道下的排水設計，其實只要撥用1、2000萬元，把雨水引流，就可望改善淹水情況，但公單位卻寧願把款項用來辦晚會、Ｋ歌，而讓民眾長期飽受淹水之苦，諷刺的是，淹水所在位置的長治鄉不久前也才剛辦完水資源宣導晚會。

他瞭解鄉鎮公所所提的計畫並沒有違法，只是覺得錢要花在刀口上，「難道不該先解決人民問題，再來唱歌跳舞不是嗎？」屏東縣政府研考處長鄞鳳蘭則回應，因為鄉鎮市公所申請款項都根據河川局的管考要點，未來也會建議是否進行修正。

鄞鳳蘭也指出，疏浚回饋金在公布金額後必須在3個月內提報申請計畫，因為作業期程太趕，所以地方公所主要以申請活動居多。但除活動之外，今年申請項目還有7、8件工程案，包括新埤南岸農場排水工程900萬元、恆春大平國小棒壘球場興建工程460萬元、新園五房排水600萬元等，這工程款項就占回饋金的一定比例。

(中時 )

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