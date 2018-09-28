吃小黃瓜有禁忌！千萬別搭配維生素C多的蔬果

2018年09月28日 17:50 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

小黃瓜過去惡名昭彰，被美國環境工作組織（Environmental Working Group）列為2014年最骯髒的蔬果之一，在台灣也常被驗出農藥殘留，因為小黃瓜是連續採收型的作物。

連續採收型作物如小黃瓜、茄子、四季豆等，在採收期之際，有些作物已成熟，但旁邊還有未熟的作物需要噴灑農藥，因此稍有不慎常有殘留農藥的問題。

但近年來，病蟲害的防治管理方式推陳出新，農業試驗所甚至研發出完全不用化學農藥的小黃瓜，未來農藥殘留問題應該能夠改善。

●料理前汆燙，去除有害物質

小黃瓜清脆可口，常用來涼拌或生食，卻帶來其他健康風險。

2014年日本靜岡市發生小黃瓜集體食物中毒事件，450多人因生食小黃瓜染出血性大腸桿菌O157住院，類似的食物中毒事件在美國、歐洲也層出不窮。

不過，小黃瓜的營養價值高，只要處理得宜，仍可以安心食用。

安全料理小黃瓜的關鍵是：汆燙。

只要汆燙過，就能去除小黃瓜殘留的農藥、細菌、蟲卵、硝酸鹽和A型肝炎病毒等有害物質。

而且，汆燙後仍可做涼拌料理。汆燙後立即冰鎮，就能保持小黃瓜的脆度和顏色，照樣可以涼拌小黃瓜。如果需要保存久一些或請客，可以將小黃瓜縱切後，用湯匙刮掉中間的籽，脆度可維持更久。

只要料理得當，小黃瓜是很好的減重聖品。小黃瓜性涼、清熱、利尿，熱量低，是要控制體重的人的好選擇。而且，小黃瓜含有丙醇二酸，可抑制醣類轉化為脂肪囤積體內。

●小黃瓜勿搭配維生素C多的蔬果

不過，料理小黃瓜也有一些禁忌，比如最好少用油，也不要和維生素C多的水果一起吃，以免影響營養吸收。

因為從中醫角度，涼性的食物和油脂一起食用，容易導致腹瀉，反倒無法攝取到小黃瓜的營養。

有人說小黃瓜和番茄不能一起吃，也確實有合理原因。因為小黃瓜中含有維生素C分解酶，吃完小黃瓜就吃維生素C多的水果、或是將小黃瓜與C多的蔬菜（如辣椒、芹菜等）一起料理，身體就攝取不到維生素C。

吃完小黃瓜，如果餐後水果屬於維生素C高的水果，如柑橘、番茄、奇異果等，就先等個1小時後再吃吧。

梅醋釀黃瓜。(圖／陳德信)

●梅醋釀黃瓜

食材：小黃瓜

調味料：醋、二砂（黃砂糖）、梅子、水

做法：

清洗小黃瓜，汆燙、冰鎮。

小黃瓜不切頭尾、不削皮，保留最多營養，在流動清水下，以軟毛刷從蒂頭往下刷洗乾淨後，浸入蓄滿水的盆內，以最細的流水溢流10～12分鐘。不需要小蘇打或蔬果清潔劑，用清水去除農藥最乾淨。

利用殺青法汆燙去除農藥殘留，一開始先蓋上鍋蓋待水滾，沸騰後放入小黃瓜，切記不要蓋鍋蓋，讓農藥殘留隨水蒸氣蒸發，再沸騰時，夾起小黃瓜，放入有冰塊的開水中冰鎮。

另起小鍋，加入水、糖、梅子和些許梅汁，煮滾後放醋，關火待醬汁放涼。

使用你喜歡的任何梅子，如話梅、紫蘇梅等，能豐富醬汁的酸甜味層次。

小黃瓜連皮帶籽，切薄片或切條狀，倒入醬汁醃製。

切條狀的小黃瓜需醃漬4～5小時，薄片約1小時後即可食用。

＜本專欄反映專家意見，不代表本社立場。＞

(中時電子報)