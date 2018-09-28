農民憂水井規費 林佳龍：只要我當市長就不會收

台中市議員吳敏濟（右二）指出，大安區等地謠傳，明年8月市府就要開始對水井徵收水權規費。（盧金足翻攝）

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台中市長林佳龍承諾，針對水井納管的農業灌溉用水、無法接管自來水的家用給水，只要他當市長一天就不收取水權規費，請民眾放心。（盧金足攝）

台中市議員吳敏濟28日在議會總質詢時指出，大安區等地的農民不斷謠傳，明年8月市府就要開始對水井徵收水權規費；市長林佳龍承諾，針對水井納管的農業灌溉用水、無法接管自來水的家用給水，只要他當市長一天就不收取水權規費請民眾放心。

台中市議會28日進行市政總質詢，吳敏濟指出中央推動水井納管，並收費的政策，但是大安區過去自來水不普及，部分農田也不在灌溉水路上，導致當地民眾必須挖水井抽水，因此收取水權規費不合理。

林佳龍已經承諾農業灌溉用水、無法接管自來水的家用給水不會收費，但最近在大安區等地，有人卻向農民放出謠言，指出明年8月就會開始收取水權規費，甚至還說收到通知單，吳敏濟抨擊很惡質的選舉文化，市府一定要出面闢謠。

「只要我當市長一天，就不會向農民的灌溉用水！」林佳龍答詢時再度承諾，該項政策中央也已經宣布，市府會考量民眾用水需求，並免於衝擊產業，他向市民掛保證，在議會發言也會有紀錄。

台中市府水利局長周廷彰強調，地下水資源珍貴，地下水並非不能使用，而是必須合理使用，因此市府會保障農民用水的權益，同時遏止地層下陷，希望避免類似南部超抽地下水導致地層下陷的狀況，市府也已向中央反映修正規定，讓各界可以合理使用地下水，而水利署也正修訂相關法令中。

(中時 )

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