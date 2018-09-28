台南美展邁入第36年 年輕新銳藝術家蓬勃發展

2018年09月28日 18:39 中時 曹婷婷

「2018年台南美展」即日起在台南文化中心展出，左三為台南市文化局長葉澤山。(曹婷婷攝)

「2018年台南美展」即日起在台南文化中心展出，左三為台南市文化局長葉澤山。(曹婷婷攝)

西方媒材類得主張榕展說明油畫「舊書頁II」理念。(曹婷婷攝)

邁入36年的「2018年台南美展」，始終維持地方主體性，在全國各縣市紛以全國美展居多的調性下，顯得難能可貴；2018年台南美展28日在台南文化中心開展，總計展出6類共185件作品，3位「台南獎」有碩士生、大學生，顯見台南藝文蓬勃、向下扎根的深厚底蘊。

台南市文化局長葉澤山表示，各縣市政府不乏自辦美展，但近10年來都趨向全國性徵件，因為幾乎徵不到作品，也越來越少所謂地方性美展，然而，台南美展一路走來36年，至今仍維持地方主體性，提供在地創作藝術家發揮舞台及被看見的機會，每屆至少吸引400人參加。

值得一提的是，今年「台南獎」得獎主多為2、30歲年輕人，彰顯台南美展深植藝文發展的重要性，也顯見台南美展已成為跨年代的展覽平台，發掘各類材創作新秀。

今年台南美展依往例從6大類第1名，再由6類評審委員各推1名代表參與審查，評審結果順利選出「台南獎」3位得獎者，分別是西方媒材類張榕展油畫「舊書頁II」、東方媒材類的詹榮輝水墨作品「荔蔭閒情」、立體造型類的何真陶藝「sacred deer」，3位得主除了3萬元獎金，另也獲頒典藏費7萬元，得獎作品由文化局典藏。

(中時 )