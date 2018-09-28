備戰春節疏運　客運業勞資同意11休1

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交通部欲爭取運輸業納入可放寬7休1行業，今年初曾找業者開會討論，試圖取得共識未果，隨著明年春節9天連假到來，公路疏運勢必成為頭痛問題，公路總局今邀集公路客運公、工會以及勞動部開會，會中達成共識，同意在連續假期可做到11休1，意即連續上班10天。公總表示，10月將把此案報給交通部轉勞動部，希望明年春節就能上路。

交通部指出，最近幾次連續假期沒有出現疏運問題，是因為假期僅3、4天，今年春節也才6天，業界還能應付7休1；但明年過年的假期長達9天，疏運將有龐大需求，較有急迫性。

交通部路政司今年3月曾針對所有運輸業召開會議，討論將運輸業納入勞基法第36條第4項，鬆綁7休1規定，遭到工會反對，未獲得共識。

官員透露，當時是邀集所有運輸業一同開會討論，但各業別有不同特性，例如公路客運、市區客運、遊覽車、計程車的生態不同，今先針對公路客運、市區客運，召開會議討論。

公共汽車客運公會全聯會秘書長謝界田表示，7休1的規定，會讓運輸業在年節碰到困擾，以明年過年9天連假為例，假期前、後一天也是輸運高峰，等於有長達11天的輸運期，縱使假期只有9天，但業者還是要備戰11天，因此提出最多11休1的方向與勞方溝通。

台灣汽車客運業產業工會理事張立宗說，在連續假日的部分，例如春節、端午、中秋等民俗節慶，會有比較大的返鄉需求，在有限條件下，工會同意適當放寬。

(中時 )

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