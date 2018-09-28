第1屆觀音文化國際論壇登場 帶領民眾認識觀音菩薩

2018年09月28日 18:37 中時 葉書宏

靈鷲山佛教基金會與世界宗教博物館9月28、29日舉辦第1屆觀音文化國際論壇。（世界宗教博物館提供）

靈鷲山佛教基金會與世界宗教博物館9月28、29日舉辦第1屆觀音文化國際論壇。（世界宗教博物館提供）

靈鷲山佛教基金會與世界宗教博物館9月28、29日舉辦第1屆觀音文化國際論壇，藉由對觀音信仰文化與觀音造像藝術探討，深入淺出帶領民眾認識觀音菩薩，彷彿走進「人間處處是觀音」之路，也為新時代社會帶來一股正能量。

論壇開幕儀式今（28日）上午在宗博館宇創廳登場，由靈鷲山首座釋了意法師開示觀音菩薩聞聲救苦的悲心願力；世界宗教博物館館長陳國寧致歡迎詞，期許社會共同推動靈鷲山開山住持心道法師推動的「心和平，世界就和平」，新北市民政局主任秘書陳怡君則代表市府歡迎國際學者來台。

論壇內容涵蓋百八觀音信仰文化的流傳、漢傳觀音信仰文化的流傳、觀音造像藝術探討3大子題，進行7場專題演講。

6位講者學養俱豐，針對「我的百八觀音緣」、「從尼泊爾到日本觀音信仰與文化的異同」、「從紅白觀音節慶談尼泊爾的觀音信仰與修行」、「從33觀音信仰看觀音信仰為什麼能夠在全球廣為流傳？」、「從靈鷲山的觀音信仰與文化談生命和平大學的願景」、「從一位釋迦族後代的佛像造像師看尼瓦佛教藝術的佛像造像藝術特色以及觀音信仰在尼泊爾的流傳」、「現與藏，無盡藏-林健成先生的觀音緣」，進行7場專題演講。

主辦單位指出，邀請尼泊爾百八觀音研究專家亦是日本曹洞宗德林寺住持高岡秀暢法師、尼泊爾藝術文化交流工作者塔姆（Sarbottam Shreatha）、在尼泊爾研究佛教造像工藝甚深的專業佛像師蘇睿智（Suraj Shakya）來台，另外，還有文化大學史學系教授陳清香、林健成美術工作室總監張小玲、靈鷲山佛教教團監院釋顯月法師擔任講者。

釋顯月法師從靈鷲山的觀音信仰與文化談生命和平大學的願景，他表示，為延伸宗博館「尊重、包容、博愛」的理念，心道法師與靈鷲山佛教教團近年來為「生命和平大學」的志業而努力，將建立完整的教育系統，培養具有跨宗教理念的和平種子。

釋顯月法師說，藉由收養孤兒、有機無毒的農業改良、慈善、醫療、教育等，促進當地多元族群和諧共生，建設民族文化宗教館，落實「愛地球、愛和平」的理念，實踐觀音慈悲精神。

參加者領會觀音的慈悲智慧，感受佛法妙化萬千的慈悲精神，穿梭於佛教經典藝術殿堂，了解百八觀音從尼泊爾、日本，再到台灣靈鷲山的因緣，許多人一邊專心聆聽，一邊勤作筆記、收穫滿滿。

(中時 )