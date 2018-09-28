「動物王國」發緊急聲明 包月儲值可退現或換貨

有消費者仍有動物王國儲值餘額，擔心餘款領不回，28日向新竹市消保管申訴。（徐養齡翻攝）

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中時

知名連鎖寵物店動物王國無預警關閉，上游廠商27日收到李姓業者通知，才趕緊到各分店回收產品，而關店消息也引發顧客儲值點數問題及員工薪資等後續問題，動物王國今發出通知，表示儲值點數可循相關辦法退還。

新竹市政府勞工處昨據報前往轄下2間分店了解，經查共13名員工受影響，但未達大量解雇標準，28日受理13名員工提出勞資爭議調解申請書，將盡速召開勞資爭議調解會議，並協助後續可能發生的薪資爭議等問題。

新竹市經國店是動物王國分店之一，該店如今已停止營業，門口張貼斷電公告，員工進行盤點作業，有員工透露店內寵物早就全數送養，為維護自身權益，已向勞工處申訴，不過目前資方未出面告知後續薪資及資遣事宜，有告知要簽離職證明，但沒人敢簽，擔心簽了什麼都沒有。

此外，新竹市消保官也接獲2名消費者反映，指在動物王國尚有儲值餘額約1000到3000元，經消保官劉興振實際探訪位於北區經國路的店面，並主動聯絡該公司負責人，要求妥善處理。

劉興振表示，民眾遇到儲值點數、包月部分糾紛，如現場有符合需求商品，可以直接扣點數兌換，若無符合需求商品，請致電0917-278370，先行登記消費者完整資料，以確認儲值點數，於今年12月31日起將個別聯繫消費者前往領取現金。

消保官提醒，有儲值餘額的消費者必須保留儲值證明，包括儲值卡及儲值與消費明細，以備將來團體訴訟之用。

(中時 )

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