2018年09月28日 17:57 中時 謝瓊雲

志工們在森林區裡撿拾大量被丟棄的瓶罐積水容器。（謝瓊雲攝）

防疫大作戰！溪州公園二度噴藥 地毯式清除孳生源

時序入秋氣溫轉涼，彰化縣登革熱疫情控制漸趨穩定，但縣府仍不敢大意，已遭封閉關園的溪州公園，27日進行第二波大規模化學防治噴藥；28日衛生局更結合環保局、農業處、工務處、城觀處和溪州鄉公所等單位，集結上百名社區志工，進入森林區內進行地毯式掃蕩、清除孳生源。

目前彰化縣全縣累計有7個登革熱感染個案，22日確診新增的兩個案，兩人發病前皆曾到溪州公園活動；衛生局進行詳細疫病調查，認為溪州公園內恐已有病媒蚊存在、孳生。

27日先由環保局二度噴藥防治，以長效短效藥劑及生物調節劑併用，並調度28支熱霧機噴槍、6台消毒水車，以區塊圍堵，由周邊向中心點噴藥；衛生局則主導與衛生福利部疾病管制署合作辦理「孳清導師團訓練計畫」，28日誓師後，再由導師團帶領志工隊深入森林區。

衛生局強調，溪州公園的森林區是人造林，除了寶特瓶、飲料杯罐等一般人為積水容器之外，樹洞、凹地等天然形成的積水點，也會造成孳生源，因此列為清除重點；主要採取泥土填補方式除去積水點，無法填補區域，必要時也會併用生物防治法投藥，遏止孳生源生長。

衛生局也呼籲，近兩週去過疫區的民眾，若出現發燒出疹等症狀，應儘速至醫療院所或衛生所接受快篩；溪州鄉內的國中小學，即日起亦啟動學童健康管理，出現疑似發燒、出疹等疑似登革熱症狀，需立即通報，接受快篩，縣內登革熱快篩點已增設至 84家，詳情可參閱衛生局官網。（網址：https://www.chshb.gov.tw/download/index.php?mode=dl&id=1013&no=1。）

(中時 )