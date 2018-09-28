獨／等30年已無懼！黃子佼12月發片強碰孟耿如

佼佼將於12月推出個人專輯。（翻攝黃子佼微博）

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佼佼將於12月推出個人專輯。（翻攝黃子佼微博）
佼佼將於12月推出個人專輯。（翻攝黃子佼微博）
佼佼將於12月推出個人專輯。（翻攝黃子佼微博）
佼佼近期仍忙於兼顧主持工作。（黃子佼提供）

黃子佼（佼佼）等了30年，將於12月推出新專輯，他日前趁中秋連假錄製5首新歌，完成一半進度，但近日卻傳他未婚妻孟耿如同樣選在年底推出個人首張專輯，情侶檔發片強碰對打，佼佼今表示：「耿如的部份老實說我沒在Follow，因為也是商業機密，所以我沒問、問了反而有壓力，好像知道什麼秘密很煩，所以不知道他們現在進度。」

年底向來是眾歌手兵家之爭的發片期，包括蔡依林、王心凌、羅志祥、陶喆等人都預計12月推出新作品，加上孟耿如原訂10月發片因故延至12月，面對「內憂外患」，佼佼笑說：「何時發片都會遇上大咖，自己等了30年也無懼了，我就做我自己想做的事情，顧不了那麼多。」

如今總算輪到自己走進錄音室、唱著屬於自己的新歌，佼佼感性表示：「對很多很多歌手來說，這（錄音）是再熟悉不過的事，我卻從出道等30年，很誇張～五味雜陳！」由於重視且珍惜此次發片，佼佼對錄音細節相當講究，不僅穿拖鞋、拉起錄音室的簾子不受打擾，還預先在臉部噴保濕，並將歌詞背得苦瓜爛熟。

不過即便如此，他一踏入錄音室仍近鄉情怯，「又熟悉又陌生，畢竟也唱過一些單曲，而量身打造真是首次」，透露日前收到第六首新歌的編曲後忍不住落淚，「後面幾首在家偷偷哭完了，進去（錄音室）分秒必爭，不浪費錄音費、不哭了」。

(中時 )

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