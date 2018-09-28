侯孝賢領軍5導演拍VR 砸5000萬金馬首映

2018年09月28日 18:04 中時 潘鈺楨

侯孝賢。（盧禕祺攝）

金馬電影學院今年第10年，特別與HTC合作，邀來金馬電影學院創辦者侯孝賢導演、本屆特別貢獻獎得主廖慶松擔綱監製，由李中、邱陽、陳勝吉、曾威量、趙德胤5位金馬電影學院出身的導演共同創作VR電影《5x1》。侯孝賢28日率5位導演現身記者會，侯孝賢認為VR電影對他來說很奇特：「該怎麼解釋我也不知道，你們去看了才知道。」但他自己「沒勁去拍」，透露下部新作仍舊會是武俠片。

侯導已看過李中《董仔的人》、邱陽《O》、陳勝吉《蝴蝶之舞》、曾威量《山行》等4位導演的作品，他說：「看過他們怎麼拍，很難啊，我對這個沒有研究，除非有特別地方區域，不然我還是拍我的電影就好。」假使要拍，他最想拍的主題應該會是菜市場。

趙德胤頂著小平頭亮相，解釋新造型是為了拍片時候方便，一旁侯導聽了也脫下招牌棒球帽，摸摸自己的平頭，笑說「我都自己剃一剃」。他的VR短片這兩天才要開拍，不怕來不及因為已設定好故事為「一個電影導演正在拍一部電影」，他說：「在講電影裡面的電影，有中式的場景、將軍跟女演員在吃飯。」會不會繼續起用班底吳可熙？他神秘地說：「都有！」透露短片和他接下來的長片《妮娜》有關。

陳勝吉大嘆後製過程「真的非常非常辛苦」，他的短片22分鐘竟要花12小時輸出，「還會一直當機。」曾威量的短片最長，有很多一鏡到底鏡頭，拍了好幾次。李中則說：「我對VR很有興趣，因為我打電動所以金馬找我根本就是正中下懷！」邱陽則透露，自己從沒做過VR，研究後想做個實驗片，算是摸著石頭過河。

《5x1》製作費超過5000萬，侯導一聽幽默睜大眼說：「那我還是拍我的電影好了。」《5x1》片長1個半小時，目前已進行最後拍攝、後製階段，將於11月金馬影展舉辦世界首映。接著會在台中秀泰影城放映。

(中時 )