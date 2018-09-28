摩當卡地萊德盃2018 限定款隆重登場

2018年09月28日 18:06 中時電子報 吳勝雄

全世界最大的高爾夫球賽─萊德盃，今年9月28日登上法國開打！從1927年舉辦至今，萊德盃第一次在法國舉行，更和波爾多第一葡萄酒品牌摩當卡地Mouton Cadet，推出了獨家官方聯名紀念酒款。摩當卡地系出法國波爾多一級酒莊Ch.Mouton摩當豪傑堡，承襲母莊園的優異釀酒技術，尊爵不凡的摩當卡地特別為萊德盃設計2018獨家酒款，以波爾多經典混釀比例：梅洛、卡本內蘇維翁、卡本內弗朗，打造尾韻深邃，口感絲滑的摩當經典風味。橡木桶洋酒為了歡慶萊德盃首次登法，摩當卡地系列酒款將推出限時優惠，預計將如往年一樣掀起所有酒饕及高爾夫球迷的搶購熱潮！更多活動詳情快點上橡木桶洋酒官網www.drinks.com.tw。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，不同於其他運動賽式，高爾夫球常與高端的頂級酒做連結，因為兩者皆是雅痞生活風格的代表，也同時享有悠遠的文化脈絡，因而品酒與打高爾夫不約而同的成為高雅品味的代名詞，這使得許多愛酒人士往往也喜歡打高爾夫球，反之更是如此。因此，當法國第一品牌摩當卡地與世界性的高爾夫賽萊德盃於2014年首次攜手合作時，自然引起全球不小的矚目。寶龍菲力浦集團的行銷總監Sébastien Trézeux表示：其實萊德盃與摩當卡地共享的品牌價值使得我們很自然的連結在一起─傳統、高雅、不矜不伐的精神特質，同時也是摩當卡地亟欲傳達給消費者的品牌信念之一。

2018萊德盃高爾夫球賽即將於9月28日至9月30日，在法國巴黎國家高爾夫球場Albatros course舉辦。12名來自歐洲與12名來自美國的高爾夫球選手，將於9/28早上八點準時進行精彩對戰。千萬不要錯過這兩年一度的頂級賽事，也別忘了入手波爾多第一品牌摩當卡地葡萄酒，與球場上的菁英們共同舉杯，享受對高爾夫、美酒以及生活的熱情。速速按讚橡木桶洋酒粉絲團「酒黨Wine Party」，也不要忘了加入LINE@橡木桶洋酒，讓你掌握最新、最快的世界一流酒訊，熱鬧活動等你來參加、眾多驚喜好禮等你來拿！

※飲酒過量有礙健康

(中時電子報)