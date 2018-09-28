影》足球員變身「雷神」索爾 沒人比他更適合

洛杉磯銀河隊把瑞典前鋒伊布拉希莫維奇打造成雷神索爾的模樣，君臨天下的感覺頗有說服力。（官方臉書翻攝）

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中時電子報
／綜合報導
洛杉磯銀河隊把前鋒伊布拉希莫維奇變身為雷神索爾。（嵌入自官方臉書粉絲團）

美國職足（MLS）洛杉磯銀河隊正在搶季後賽門票的關鍵時刻，本周末主場對陣溫哥華白浪要號召球迷入場助威，也把兩周前才攻入職業生涯第500球的瑞典傳奇前鋒伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimovic）變身為「雷神」索爾，贈送伊布「進球之神」的海報給前1萬名入場觀眾。

銀河隊周末主場將送出1萬張伊布「進球之神」海報。（臉書翻攝）

索爾是北歐神話中的雷神（God of Thunder），因為漫威電影讓他的形象更為具體化。伊布來自北歐的瑞典，人高馬大，而且總是能攻入不可思議的魔幻進球，模仿索爾來打造「進球之神」（God of Goals），伊布那種君臨天下的氣勢，與澳洲演員克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）在電影中演繹的索爾也真有幾分相似。

其實這不是伊布第一次被叫成索爾，早在前年8月，他的曼聯隊友、法國明星中場普巴（Paul Pogba），就曾在社群網站上替伊布封了這個頭銜。

伊布上周罰進12碼球，帶領銀河以3比0完勝西雅圖海灣者，重新點燃季後賽希望。銀河目前在多賽1場的情況下，以41分暫居MLS西區第7，領先白浪1分。MLS取分區前6進季後賽，銀河落後第6的海灣者3分，此役要保住季後賽門票希望，與白浪都有輸不得的壓力。

(中時電子報)

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