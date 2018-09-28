成功工商謝師感恩 不畏風雨擴大舉行

2018年09月28日 18:13 中時 甘嘉雯

成功工商28日舉行教師節結合迎新與多元文化主題活動，並且表揚優良教師。（甘嘉雯翻攝）

成功工商28日舉行教師節結合迎新與多元文化主題活動。（甘嘉雯翻攝）

成功工商28日在雨中舉行教師節Happy day 活動，各職科辦理科迎新並且表演演出，而結合新住民多元文化主題，辦理東南亞各國知性文化闖關活動以及異國料理品嚐會，師生進行校園大烤肉，有些同學匆匆放下香腸、肉片，換成麥克風，參加成功K歌大賽，一展嘹亮的歌喉。

9時28分全校集合，傳送謝師感恩簡訊給學生們最敬愛的老師，即使下雨，也澆不熄學生們興奮的熱情，接著頒獎給校內外獲優良教師獎的師資群，學生們還安排有愛大聲說，由報名學生上台將感謝老師的話勇敢的在全校師生面前放送，其中2位畢業校友也報名，她們在活動中，感謝在學時的徐翠霞、陳芝菁老師。

教師節學校除了傳統敬師感恩活動，配合各科與學生自治會，規畫各項迎新節目，學生在一整天放下書包和課本所得到的收獲，絕對比平日在教室裡學到的更多。

各社團表演活動因雨只有部分隊伍上場，但在斜風細雨原住民舞蹈、萬能科大熱舞社搏得學生們熱烈的喝采，校友陳銘恩帶來的鈴行者劇團，3年前成立，曾於歐美達人秀演出，近期正於歐洲各國巡迴表演，鈴行者精湛的扯鈴表演，更讓全校師聲歡聲鼓掌不斷。

(中時 )