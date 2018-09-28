頭屋玉衡宮舉辦年度釋奠典禮　慶孔子誕辰

頭屋鄉玉衡宮採用傳統三獻禮儀，舉行一年一度的釋奠典禮，慶祝大成至聖先師孔子誕辰2568週年。（何冠嫻攝）

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頭屋國小學生表演莊嚴六佾舞，向至聖先師表達敬意。（何冠嫻攝）
苗栗縣私立君毅高中的學生於28日拜師大典中，透過古禮叩首拜師儀式，感恩師長的教導。（何冠嫻翻攝）
苗栗縣私立君毅高中於拜師大典中，安排古代進獻大禮，送上紅棗、桂圓等束脩禮，感謝師長教誨。（何冠嫻翻攝）

頭屋鄉玉衡宮28日舉行一年一度的釋奠典禮，慶祝大成至聖先師孔子誕辰2568週年，採用傳統三獻禮儀，並找來頭屋國小學生表演六佾舞及舞龍獻瑞。另，私立君毅高中也舉辦千人觀禮「拜師大典」，並特別融入傳承精神，盼學生向典範學習。

玉衡宮舉辦的釋奠典禮，以民間祭祀神明的傳統禮儀與牲禮供品為特色，並採傳統三獻禮儀，表達對至聖先師孔子的崇敬之意。28日由苗栗縣長徐耀昌與擔任正殿主祭官廟方主委彭錦原，偕同擔任左次間主祭官的縣議員禹耀東，右次間主祭官的頭屋鄉長江村貴，以及擔任糾儀官教育處副處長葉芯慧等人，依循古禮完成儀式。

釋奠典禮不但將初獻禮、亞獻禮及終獻禮融入佾舞、雅樂中，典禮結束更依循往例發放「至聖筆」，庇佑學子學業進步，祈福增添智慧。

另，致力推動餐飲人文教育的苗栗縣私立君毅高級中學，也於28日辦理千人觀禮「拜師大典」，並在典禮中融入「傳承」精神，特地邀請有著「三代御廚」稱號的阿樹師傅，為餐飲科學生戴上廚師帽，再由學長姐為學弟妹戴上，象徵餐旅服務精神及所學的傳承。

校方表示，千人拜師大典已成為學校特色文化之一，透過遵循古禮叩首拜師儀式，體現向典範學習、拜師敬我的意義。

(中時 )

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