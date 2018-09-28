台中》盧秀燕聯合南屯問政說明會 吸引2千人爆棚

2018年09月28日 18:19 中時 黃國峰

盧秀燕（中）、朱暖英（左）、劉士州（右）27日晚舉辦南屯聯合問政說明會，湧進了近2000名市民出席，超乎預期，朱暖英呼籲市民朋友以後踴躍出席，了解市府目前亟待解決的重大問題。（黃國峰翻攝）

今年十一月底，中市即將舉行市長及議員、里長選舉，台中市長參選人盧秀燕及南屯區議員參選人朱暖英、劉士州也舉辦了幾場聯合問政說明會，27日晚第8場的聯合問政說明會，依照以往經驗，只預備了800個座位，沒想到居然爆棚，湧進了近2000名市民出席，令參選人們信心大增。

27日晚的聯合問政說明會，根據以往經驗，工作人員僅準備了800個座位，及1200個肉包，沒想到傍晚六點開始入場，即湧入大量民眾，座位很快就不夠，不少人擠不進會場，肉包也很快發完，緊急徵調了塑膠座椅，也再準備1500份的炒麵、炒飯。工作人員表示，如果是動員來的，民眾吃不到東西可是會罵出聲，但由於不少人是主動到場，沒東西吃也不會有意見，看看擠不進會場，稍作停留後就也就離去。

朱暖英表示，近日季節轉變帶來的陣風與溫差，並未影響民眾參與的熱情，這顯示民眾對於目前市府執政的不滿，紛紛到場為台中市長參選人盧秀燕、台中市南屯區市議員參選人朱暖英、劉士州加油打氣。

朱暖英呼籲，年底關鍵時刻的選擇，攸關台中市政未來新發展的走向，期望市民實地參與了解，市府目前亟待解決的重大問題。感謝關心台中市政與南屯發展市民朋友的踴躍出席，鼓勵大家可以一同發聲督促市政翻轉更新。

(中時 )