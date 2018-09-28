台中》盧秀燕聯合南屯問政說明會 吸引2千人爆棚

盧秀燕、朱暖英、劉士州27日晚舉辦南屯聯合問政說明會，只準備800個座位，沒想到居然爆棚，湧進了近2000名市民出席。（黃國峰翻攝）

友善列印
中時
盧秀燕（中）、朱暖英（左）、劉士州（右）27日晚舉辦南屯聯合問政說明會，湧進了近2000名市民出席，超乎預期，朱暖英呼籲市民朋友以後踴躍出席，了解市府目前亟待解決的重大問題。（黃國峰翻攝）

今年十一月底，中市即將舉行市長及議員、里長選舉，台中市長參選人盧秀燕及南屯區議員參選人朱暖英、劉士州也舉辦了幾場聯合問政說明會，27日晚第8場的聯合問政說明會，依照以往經驗，只預備了800個座位，沒想到居然爆棚，湧進了近2000名市民出席，令參選人們信心大增。

27日晚的聯合問政說明會，根據以往經驗，工作人員僅準備了800個座位，及1200個肉包，沒想到傍晚六點開始入場，即湧入大量民眾，座位很快就不夠，不少人擠不進會場，肉包也很快發完，緊急徵調了塑膠座椅，也再準備1500份的炒麵、炒飯。工作人員表示，如果是動員來的，民眾吃不到東西可是會罵出聲，但由於不少人是主動到場，沒東西吃也不會有意見，看看擠不進會場，稍作停留後就也就離去。

朱暖英表示，近日季節轉變帶來的陣風與溫差，並未影響民眾參與的熱情，這顯示民眾對於目前市府執政的不滿，紛紛到場為台中市長參選人盧秀燕、台中市南屯區市議員參選人朱暖英、劉士州加油打氣。

朱暖英呼籲，年底關鍵時刻的選擇，攸關台中市政未來新發展的走向，期望市民實地參與了解，市府目前亟待解決的重大問題。感謝關心台中市政與南屯發展市民朋友的踴躍出席，鼓勵大家可以一同發聲督促市政翻轉更新。

(中時 )

就是要「黑」侯友宜 羅智強批蘇… 嘉義》消防人員遭批違反行政中立…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。