法式優雅與美式粗獷的完美邂逅 馬爹利 藍淬燕 創新上市

馬爹利 藍淬燕的誕生，是為了慶祝1783年馬爹利首度將其干邑白蘭地酒桶運到美國的干邑品牌。(圖片來源：保樂力加提供)

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中時電子報
吳勝雄
馬爹利 藍淬燕 將VSOP干邑使用波本桶進行二次熟成，不同以往的獨特風味。(圖片來源：保樂力加提供)
馬爹利 藍淬燕上市玩味盛宴不僅結合創新、有趣的元素，將桌面投影融品酒會中，每款酒都有專屬的風味元素。(圖片來源：保樂力加提供)

走過三個世紀，馬爹利一直是頂級干邑的代名詞，也是現今歷史最悠久的頂級干邑酒廠。除了傳承三百年完美製酒工藝，馬爹利始終秉持勇於嘗試且求新求變的Be curious品牌精神，不斷融匯靈感與創新，先後推出為保留干邑香氣而在室溫下進行過濾的馬爹利首款非冷凝過濾干邑「Martell NCF」，與首席釀酒師精心調和上百種珍貴生命之水，置於經過高溫烘烤的橡木桶陳年釀製而成的「馬爹利藍帶重烘烤桶限量版」，以及分別將單一干邑產區的豐饒土壤，釀製為富含品牌獨創風格的「Martell Collection Single Estate單一產區臻選限量系列」。今年，馬爹利更獨步同業，推出融合干邑與威士忌的創新產品，也是唯一業界首創的酒款—馬爹利 藍淬燕，其將VSOP干邑使用波本桶進行二次熟成，不同以往的獨特風味，將在業界再掀熱潮。

馬爹利 藍淬燕的誕生，是為了慶祝在1783年馬爹利是第一位將其干邑白蘭地酒桶運到美國的干邑品牌；所以推出史上首款馬爹利VSOP二次熟成於肯塔基波本桶，其保留了馬爹利的經典蒸餾過程，讓純淨酒液，可以吸收來自波本桶的馥郁香，酒體帶有蜜餞、李子的淡淡香氣融合香草的微甜，以及波本桶獨特的花香、蜂蜜與奶油等香氣，口感滑順。

此外，獨家打造的全新酒樽，靈感來自於波本酒桶及干邑醒酒器的外觀，通透的瓶身映著迷人的琥珀色酒液，酒樽上的藍燕標誌，象徵遠渡重洋干邑酒桶，由裡到外都呼應干邑與波本桶的完美結合，也將藉此帶給馬爹利愛好者全新享受。

馬爹利 藍淬燕上市玩味盛宴不僅結合創新、有趣的元素，將桌面投影融品酒會中，每款酒都有專屬的風味元素，搭配燈光及品牌大使的講解，令人記憶深刻，同時邀請以傳統道地杭州菜及新式中華料理聞名的天香樓，打造專屬的套餐；天香樓依據馬爹利 藍淬燕的特性及口感，掌握豐富的香味結構，打造出與之相匹配的中式菜餚，其中包含西湖龍井蝦仁、陳醋生蠔酥鱔背、酥東坡等都是中國菜餚的經典，且巧妙帶出馬爹利的風味，呈現最精彩絕倫的味蕾饗宴。

※飲酒過量有礙健康

(中時電子報)

馬爹利 藍淬燕

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