遠東航空離島鄉親限定優惠！「憑登機證抽國內線一年免費爽爽搭」

94真的！遠東航空離島鄉親限定優惠海報。圖：遠航提供

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遠東航空年底前還有ATR新機會加入營運。

遠東航空感謝離島鄉親的支持，為了回饋離島居民，特別推出「94真的─憑登機證抽國內線一年免費爽爽搭」限定優惠！旅客可憑2018年10月1日起至2018年12月31日期間之登機證3張，就有機會抽中「國內線一年免費空位搭乘的優惠」，讓離島鄉親爽爽搭！.

設籍於金門或澎湖之離島居民看過來！現在持2018年10月1日～2018年12月31日期間，本人所搭乘的國內航線之登機證「正本3張」，可在該期間內至遠東航空全台國內航線各機場櫃台可換取抽獎券1張，資料填寫完畢後投入各機場之專用抽獎箱，即完成活動報名手續。

本活動將分為3個梯次抽獎：2018年10月31日、2018年11月30日、2019年1月4日三天，各於遠航金門及澎湖之機場櫃台抽出3名設籍於當地之幸運旅客。抽中之幸運旅客本人於2019年一年期間內搭乘其設籍航點之航線，皆可享「免費空位搭乘」之優惠。(第三梯次中獎者之優惠起始期間為自確認得獎身份日起。)

遠東航空發言人盧紀融表示，一直以來，遠東航空非常感謝離島鄉親的支持，為了回饋離島鄉親，遠東航空除了在每年年底舉辦遠航馬拉松活動，同時也於每年春節參與澎湖乞龜活動及金門公益園遊會，不僅帶動觀光，也回饋在地；這次遠東航空特別推出離島才有的優惠活動，歡迎離島鄉親一同相揪夥伴搭乘遠東航空。相關免費空位搭乘之優惠辦法，請參閱遠航官方網站之相關說明：www.fat.com.tw

【94真的─憑登機證抽國內線一年免費爽爽搭】抽獎之登機證憑據日期：2018年10月1日～2018年12月31日。

抽獎報名時間：2018年10月1日～2018年12月31日。

抽獎公佈時間：2018年10月31日、2018年11月30日、2019年1月4日。

遠東航空訂位專線：4499-567（手機加02）

遠東航空官方網站：www.fat.com.tw

遠東航空粉絲專頁：www.facebook.com/fatloveu

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