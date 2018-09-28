嘉義》消防人員遭批違反行政中立？ 人事處：交由政風處查處

2018年09月28日 18:32 中時 張亦惠

代表會主席黃基全的公務車上，貼有與競選文宣上相同的「全」字logo。（張亦惠翻攝）

議員黃嫈珺28日在議會上質疑，嘉義縣消防局某主管，在下班期間為朴子市長參選人黃基全助選，甚至穿著其競選背心，是否違反《公務人員行政中立法》。人事處處長劉燦慶表示，依法公務員不得為參選人站台、助選，會交由政風處查處。

黃嫈珺在議會質詢上，秀出1張朴子市代表會主席、朴子市長參選人及其競選團隊走26日在朴子市崁後里行腳、拜票的照片，走在黃基全後方的就是消防局某主管，接著便質疑此舉是否違反《公務人員行政中立法》，黃嫈珺更進一步指出，黃基全在其主席公務車貼上競選的「全」字logo，有利用行政資源選舉之嫌。

劉燦慶表示，公務人員不得擔任競選團隊職務，也不得為特定參選人助選、助講、站台，將由政風處查察後，做出適當處置，至於公務車貼logo，因代表會主席非公務員，也會請政風處做詳細調查。政風處長王鈞陶說，2周內查處。黃志榮也表示，目前已請該員寫報告，詳細說明狀況。

黃基全表示，該員本身在消防局任職，並未擔任任何選務工作，因交情深厚，下班後情義相挺，陪他按戶拜訪，抱歉讓其捲入政治風波，盼黃嫈珺能高抬貴手，對於主席公務車的質疑，雖自認無觸犯相關法令，也請同仁第一時間撤掉，謝謝黃議員提醒。

(中時 )