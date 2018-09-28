美濃湖畔進駐稻草元素 打造童話故事場景

「童話風吹，稻美濃」地景「綠野仙蹤錫鐵人」童話世界裝置藝術。（圖：美濃區公所提供）

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「童話風吹，稻美濃」為愛勇敢的「美人魚」稻草童話世界裝置藝術。（圖：美濃區公所提供）
「童話風吹，稻美濃」被五花大綁的「巨人格列佛」稻草裝置藝術。（圖：美濃區公所提供）
「童話風吹，稻美濃」童真的「白雪公主與七矮人」稻草裝置藝術。（圖：美濃區公所提供）
「童話風吹，稻美濃」地景冒險的「傑克與豌豆」童話世界裝置藝術。（圖：美濃區公所提供）

美濃區公所每年趁農忙暫歇之際的秋冬時節，辦理客庄田園活動，今年以「童話風吹，稻美濃」為主題，利用地景、稻草等元素，在美濃湖畔打造世界經典童話故事場景，特色裝置藝術進場，將為美濃帶來新的觀光風潮。

「童話風吹，稻美濃」的稻草童話世界裝置藝術區，以稻草為主要元素，邀請藝術工作者及屏東大學師生結合童話題材，打造5區童話3D地景實景，包括有尋找真心的「綠野仙蹤錫鐵人」、為愛勇敢的「美人魚」、童真的「白雪公主與七矮人」、冒險的「傑克與豌豆」還有被五花大綁的「巨人格列佛」。

美濃區長謝鶴琳說，美濃推動花海景觀10多年，每年春節深受遊客喜愛，今年在美濃湖畔打造童話裝置藝術，帶給遊客不同的欣賞意境，裝置藝術聚集在美濃湖畔泰安路上，於9月30日開園，展期至11月25日止。

現場除裝置藝術外，同時還有湖畔市集、在地客家藝文表演、文化及地景導覽、紙傘彩繪和藍染手作等，遊客可藉此安排輕旅行，感受不一樣的美濃風。

美濃區公所表示，「稻美濃自由行」於10月6、7日及雙十國慶日，提供免費接駁車及導覽，遊客可以安排屬於自己的旅程，探訪玩家必遊的私房祕境。

(中時 )

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