《中時晚間快報》高通和解案疑點重重 吳志揚點出３大時間巧合

◎高通和解案疑點重重 吳志揚點出３大時間巧合

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中時電子報
綜合報導

◎高通和解案疑點重重 吳志揚點出３大時間巧合

針對高通和解案，藍委吳志揚今召開記者會，除點出三個公平會在程序上的「離譜時間巧合」，也指出公平會受法定「置委員7人」規定，實際上卻僅存5人，以「跛腳人數」將關乎重大公共利益的200多億罰鍰拱手送人，並質疑院長賴清德在公平委員的法定人數上做「技術性出缺」。

◎潭美今明最接近台灣 北部防豪大雨

氣象局表示，第24號中颱潭美今（28）日下半天到明天上半天最接近台灣，北部與東北部需防大雨、豪雨。明天續受外圍環流影響，北部及東北部地區有陣雨，雨勢頗為明顯，有局部大雨或豪雨發生的機率，東部的花蓮則有短暫陣雨，其他地區以多雲到晴、午後山區有局部陣雨為主。

◎陸俄安理會籲放鬆對朝制裁

大陸和俄羅斯27日在聯合國安理會呼籲，放鬆對北韓的國際制裁，以鼓勵其去核化。不過俄陸此舉可能打破對朝施壓的國際共識，安理會對北韓的一致團結立場，以及往後對朝施壓的能力恐將消失。

◎龍劭華父愛爆棚 說我愛你拉近父女距離

《雙城故事》由陳怡蓉、溫昇豪、曾珮瑜、黃柏鈞主演，本週播出的劇情親情戲讓人揪心鼻酸，萬芳特別演出陳怡蓉劇中的生母，角色貫穿全劇，其中一幕她在醫院的獨白，道盡對前夫與女兒的愛，萬芳張力十足的演技，逼哭現場所有工作人員，就連龍劭華見狀，也忍不住滿臉漲紅的涕泗縱橫。

(中時電子報)

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