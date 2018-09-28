勇敢「足」夢！身障學員體驗泡泡足球

伊甸基金會在屏東縣林邊火車站籃球場舉辦「泡泡足球體驗營」，邀請超過200名身心障礙者及社區民眾盡情享受翻滾樂趣。（潘建志攝）

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伊甸基金會在屏東縣林邊火車站籃球場舉辦「泡泡足球體驗營」，邀請超過200名身心障礙者及社區民眾盡情享受翻滾樂趣。（潘建志攝）
伊甸基金會在屏東縣林邊火車站籃球場舉辦「泡泡足球體驗營」，邀請超過200名身心障礙者及社區民眾盡情享受翻滾樂趣。（潘建志攝）

為了鼓勵身心障礙者參與各項運動休閒活動，伊甸基金會屏中區身心障礙資源中心28日在屏東縣林邊火車站籃球場舉辦「泡泡足球體驗營」社區融合活動，邀請超過200名身心障礙者及社區民眾報名參加，參加者穿上超酷泡泡裝，盡情享受翻滾樂趣。

透明的泡泡足球充氣後具有保護措施，參加體驗者需把自己套進碰碰球裡，受傷的機會較少，在心理上就會敢於往前，不怕跌倒，對許多身心障礙學員來說不僅是挑戰自己的機會，還是運動娛樂兼具的難忘體驗。

哨聲響後參賽者賣力往前衝，跌倒了再站起來，選手全身濕透，賽況非常激烈，場地旁邊則是加油聲此起彼落，趣味十足。平日不愛說話的自閉症青年小銘（化名），也在活動中和朋友一起投入，成功克服穿戴泡泡裝的恐懼感，後來他自己還玩了好幾遍。陪伴的教保員笑說，「以前都沒看過他這麼活潑！」

伊甸基金會屏東區長程錦屏表示，屏東縣政府委託伊甸基金會辦理屏中區身心障礙資源中心，就近針對屏中區林邊鄉等17個鄉鎮的身心障礙者，提供身心障礙者社會福利諮詢及轉介、身心障礙福利資訊社區宣導等，促進身心障礙者社區參與及社區融合機會，進而豐富其多元生活體驗。民眾如有需求可上伊甸官網查詢。

(中時 )

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