全國唯一校園祭孔大典 東港海濱國小好特別

2018年09月28日 18:39 中時 潘建志

今年教師節為孔子誕辰2568周年，屏東縣東港鎮海濱國小舉辦全國唯一在學校內的祭孔典禮，學生擔任佾生經過明德門。（潘建志攝）

今年教師節為孔子誕辰2568周年，屏東縣東港鎮海濱國小舉辦全國唯一在學校裡的祭孔典禮，全程遵循古禮，由學生們擔任佾生跳六佾舞，背誦四書五經、頒發文房四寶、領取智慧糕和智慧筆。學校也結合明年在大鵬灣舉辦的台灣燈會，設置佾生花燈。

海濱國小孔子祠前身為「東港神社」，光復後成為營區，民國51年創立海濱國民學校。當時神舍雜草一片，無人整理，後來附近居民將校內孔子雕像移至神社正殿坐鎮，成為罕見設在學校內的孔子祠，學生開學、新生入學及畢業前都會到祠內祭拜。

學校從18年前開始舉辦祭孔大典，今年由東港鎮長徐志雄擔任主祭官，代表會主席陳春朝擔任糾儀官，依古禮進行迎神、上香、獻花、進饌、進果、奠爵、奠帛、恭讀祝文、讀誦經文、飲福受胙等儀式，36名學生也擔任佾生跳六佾舞。

校長趙錫清說，孔子祠前身是神社，所以風格為中日合璧，另外祠內是孔子塑像而非大成至聖先師牌位，也是特色之一。今年除了傳統祭孔儀式外，配合明年在大鵬灣舉辦的台灣燈會，學校也打造六佾舞佾生花燈，將在燈區展出，讓更多遊客認識這間有孔子祠的學校。

另外學校也申請教育部營造空間美學與發展特色學校計畫經費，製作智慧椅及1支長69公分的文昌筆，文昌筆是以學校舊窗戶的檜木製成，考生來參拜孔子祠祈求金榜題名時，可坐在智慧椅上拿文昌筆，得到至聖先師的加持，讓考試更加順利。

(中時 )