2018瀋陽市「微旅行」精品線路——「行走工業遺產」

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瀋陽市旅遊委員會

點位推薦：鐵西工人村建築群、滿洲住友金屬株式會社車間舊址、瀋陽工人村生活館、老龍口酒窖池、肇新窯業公司辦公樓舊址、工業展覽館、瀋陽勞動模範紀念館

工人村

鐵西工人村建築群始建於1952年，是聞名全國的工人居住聚集區，“一五”期間，隨著國家大規模經濟建設高潮的到來，共建143棟蘇式建築，形成總占地面積73萬平昂米、建築面積40萬平方米的蘇式風格建築群。滿洲住友金屬株式會社車間舊址即瀋陽重型機器廠二金工車間，前身是日本住友財團在1937年建立的滿洲住友金屬株式會社，現已改建為重型文化廣場“鐵西1905創意文化園”，面積約4400平方米。瀋陽工人村生活館依託20世紀50年代瀋陽鐵西“工人村”宿舍樓舊址，真實還原了當年工人們的居住環境與生活場景。老龍口酒窖池現存酒窖池54個，古井1個，老龍口酒廠始建於清康熙元年（1662年），是目前東北現存酒窖建造最早、規模最大、保持最完整、連續燒酒時間最長的酒窖，其傳統白酒釀造工藝已被列為國家級非物質文化遺產。肇新窯業公司辦公樓舊址位於惠工街，始建於20世紀20年代，平面呈V字形，占地面積800平方米，建築面積2077平方米，該建築所在地區為民國時期的惠工工業區，其是民國時期杜重遠創辦的公司，是民族工業的代表。工業展覽館位於彩塔街，於1954年修建，建築面積1.2萬平方米，該建築設計受到20世紀50年代主流建築思想，即蘇聯古典復興和中國民族形式的總和影響，平面為山字形對稱佈局，總體嚴謹樸實厚重，具有北方建築特點，建築外有寬大廣場，時代感強烈。瀋陽勞動模範紀念館是國內目前較大型勞動模範專題紀念館，總面積3000餘平方米，展覽共有七個部分，分別展現了瀋陽各個歷史時期的勞模風采和先進事蹟，集中體現了“愛崗敬業、爭創一流、艱苦奮鬥、勇於創新、淡泊名利、甘於奉獻”的勞模精神。

(中時電子報)

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