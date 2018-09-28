「壯壯」現身新聞盃 這次沒投錯籃囉

2018年09月28日 19:00 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

壯壯（右二）與體育署主秘葉丁鵬（右三）、執行秘書蔡忠益（左二）擔任新聞盃開球嘉賓。（李弘斌攝）

轉戰藝能界的前中信兄弟啦啦隊長「壯壯」28日重返新聞盃籃球賽，這次沒發生前幾年來比賽投錯籃的「冏」事，而是擔任開球嘉賓，也在板凳區替新聞女生隊加油。儘管最終新聞女生隊以35比47不敵體育署，壯壯還是被隊友的奮戰精神給感動，直說：「明年看我！」

壯壯（左二）與新聞女生隊球員在暫停時一起聆聽總教練張立群的指示。（李弘斌攝）

「這次很開心可以來擔任新聞盃的開球嘉賓，現場氣氛非常很好、熱力四射！」壯壯笑說，開球嘉賓不用擔心投錯籃，「每一位上場的選手都非常厲害，甚至還有懷孕的隊友。雖然新聞女籃沒有獲勝，還是很高興，希望明年有機會也能和大家一起上場！」

大學打系籃的愛爾達體育台主播李逸涵（右），在新聞盃巧扮控球精靈。（李弘斌攝）

新聞女籃隊長、FOX體育台主播秦于婷28日因公缺陣，仍有前HBL明星球員宋旭藍壓陣，美女主播「卓卓」卓君澤砍進兩球並兩罰中1，貢獻5分，大學曾是系籃隊的愛爾達體育台主播李逸涵個頭雖小，卻在底線砍進兩記空心中距離，贏得滿堂彩。

「那兩球我自己也嚇到！」李逸涵笑說，今年很不巧賽程與工作衝突，最後1場才趕上，也擔心久沒碰球打得很爛，「還好與新舊隊友的默契都比預期中好，雖然輸球但內容不差，大家都很拚，重點是以球會友、打得開心！」

「卓卓」卓君澤在快攻中急停跳投。（李弘斌攝）

卓卓則說，新聞女籃每一年都有進步，觀眾不如以往，但防守比以往進步很多，她還不忘虧一下好姊妹、緯來主播黃樺君，「尤其樺君是最認真的一次，最後一場還打到掛傷號…」

新聞女生隊本屆5場表演賽都以輸球做收，總教練張立群表示，其實本屆安排的對手都不弱，幾名生力軍都能快速融入球隊，是很棒的地方，「籃球觀念都有持續進步，看起來越來越好，日後若能多增加練球次數，應該會更好！」

(中時電子報)