太靠勢？吳音寧選前遊歐12天 洪孟楷送她一句話

2018年09月28日 18:57 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

北農總經理吳音寧率團歐洲12日考察行程曝光。(消息人士提供)

北農10月將赴歐洲考察批發市場挨批浪費錢，總經理吳音寧28日受訪表示，行程經董監事決議，也會公布考察報告。（吳堂靖攝）

北農總經理吳音寧10月2日將率領董事會成員前往歐洲進行12天參訪，還可攜帶眷屬同行，全部由北農買單，每人團費12萬7000元。行程曝光後由於多是觀光行程更遭輿論非議。國民黨文傳會副主委洪孟楷對吳音寧行為直批：民進黨標準「豬隊友」！

吳音寧選前50天遊歐考察，相關行程都是走馬看花，甚至安排到紅燈區參訪。洪孟楷在臉書不解表示，「吳音寧是太靠勢？還是太沒敏感度？選前50天遊歐豪華遊，是想讓姚文智永遠第三、北市大崩盤、甚至全台輸到趴嗎？」

洪孟楷問吳音寧，「想過10月2日當天一定會有媒體到機場採訪，回國後也會有機場堵麥，而12日花費公帑出國遊玩，到底與業務有何關聯？除了犒賞酬庸、沒人知道。」

洪孟楷指出，相關新聞「對選情絕對是雪上加霜，吳音寧真以為台灣價值無敵？大家都要順她意嗎！」最後，洪孟楷提醒大家「一定會記得，這是民進黨傾全黨力挺的總經理，不能教訓吳音寧，就只好用選票教訓民進黨，今年縣市長選舉大家走著瞧！」

吳音寧面對外界質疑，她回應表示，期望外界不要過度的渲染，並指同行眷屬都是自費，這是很正當的行程，希望外界不要過度放大小細節、挑毛病。

(中時電子報)