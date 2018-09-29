台南》第五選區選情兩分　小黨採跨黨派合作進擊

台南市第五選區部分小黨和無黨籍參選人採跨黨派合作方式彼此拉抬，如無黨籍市議員參選人高忠義（右）加入台南市長參選人蘇煥智（右二）發起的「新大同草根民主連線」，爭取最大勝選機會。（李其樺翻攝）

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台南市議員第五選區（善化、安定、新市、山上、新化）應選5席，含1席婦女保障名額，目前共有10人登記參選，其中民進黨提名4人、國民黨提名2人參選，皆採取「佛系打法」，平穩進取，另外基進黨提名1人參選，無黨籍則有3人參選，部分參選人採取跨黨派合作方式彼此拉抬，爭取勝選機會。

民進黨提名現任市議員林志聰、林志展及新人李偉智、陳碧玉參選，綠營評估4人選情大抵穩定，因此都採取溫和穩健打法，除了拜票、跑行程外，幾乎都在自己的選區鞏固票倉。

綠營地方人士表示，4人各自有各自的票倉，彼此也都有默契，不會貿然去對方經營的選區瓜分選票，雖然選情堪稱穩定，不過這區較多人參選，是否最後一定能夠4席全上？仍在未知之數。

國民黨在本區推派前市議員李文俊和前市代黃俊勝參選，由於大環境因素相對藍軍有利，不過兩人打法與綠營並無二致，並沒有太多選舉動作。

代表基進黨參選市議員的王姬方相對積極許多，除了勤跑選區舉辦小型座談會，也跨選區和同黨參選人合辦募款餐會，同時也和參選台南市長的蘇煥智陣營保持策略聯盟關係；另名無黨籍市議員高忠義日前加入蘇煥智發起的「新大同草根民主連線」，與其他無黨籍參選人合作，追求最大勝選可能。

(中時 )

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