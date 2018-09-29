台南》第五選區選情兩分　小黨採跨黨派合作進擊

2018年09月29日 07:02 中時 李其樺

台南市議員第五選區（善化、安定、新市、山上、新化）應選5席，含1席婦女保障名額，目前共有10人登記參選，其中民進黨提名4人、國民黨提名2人參選，皆採取「佛系打法」，平穩進取，另外基進黨提名1人參選，無黨籍則有3人參選，部分參選人採取跨黨派合作方式彼此拉抬，爭取勝選機會。

民進黨提名現任市議員林志聰、林志展及新人李偉智、陳碧玉參選，綠營評估4人選情大抵穩定，因此都採取溫和穩健打法，除了拜票、跑行程外，幾乎都在自己的選區鞏固票倉。

綠營地方人士表示，4人各自有各自的票倉，彼此也都有默契，不會貿然去對方經營的選區瓜分選票，雖然選情堪稱穩定，不過這區較多人參選，是否最後一定能夠4席全上？仍在未知之數。

國民黨在本區推派前市議員李文俊和前市代黃俊勝參選，由於大環境因素相對藍軍有利，不過兩人打法與綠營並無二致，並沒有太多選舉動作。

代表基進黨參選市議員的王姬方相對積極許多，除了勤跑選區舉辦小型座談會，也跨選區和同黨參選人合辦募款餐會，同時也和參選台南市長的蘇煥智陣營保持策略聯盟關係；另名無黨籍市議員高忠義日前加入蘇煥智發起的「新大同草根民主連線」，與其他無黨籍參選人合作，追求最大勝選可能。

(中時 )