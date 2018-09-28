秋風颯爽！Ukai-Tei Kaohsiung全新「海陸盛宴」顛覆饕客味蕾

2018年09月28日 19:28 中時 徐力剛

湯品「奶油栗子濃湯」香醇順口，帶有濃厚秋意感。（圖片提供／晶英國際行館）

主廚推薦菜色「炙煎淡水螯蝦」，肉質Q彈富含嚼勁。（圖片提供／晶英國際行館）

Ukai牛排館「黑毛但馬和牛臀肉」淋上特製牛排醬汁，有畫龍點睛之效。（圖片提供／晶英國際行館）

時令入秋，晶英國際行館旗下餐廳Ukai-Tei Kaohsiung以「海陸盛宴」為主題，打造全新秋風饗宴，即日起至12月31日止，帶給食家饕客味覺新體驗。

每年秋季栗子鮮美，Ukai牛排館以「奶油栗子濃湯」拉開序幕，選用嘉義有機高山栗入饌，整顆栗子純手工撥製，再以慢火細熬，濃郁栗香充斥口中，綿密口感令人驚艷;主餐提供多種類海陸珍饈供顧客選擇，包括黑毛但馬和牛、澳洲和牛、美國特級肋眼、小羔羊、波士頓龍蝦、北海道鱈場蟹等，適逢食慾之秋，主廚推薦2款「炙煎淡水螯蝦」、「炭烤鮮活扇蝦」餐點，使用備長炭慢火直烤，搭配頂級初榨橄欖油提出鮮味，蝦肉紮實飽滿，肉質Q彈有嚼勁。

Ukai-Tei Kaohsiung鐵板燒首度引進日本Ukai經典豆腐亭料理，主廚特製「鮑魚豆腐清湯」以有機黃豆為食材，加入每日現做豆腐，淋上使用甲魚皮熬製法式澄清高湯，佐以活鮑魚妝點，口感清爽無負擔;主餐提供「岩鹽蒸鮑魚佐蕈菇醬」、「黑毛但馬和牛」和「澳洲和牛」等品項選擇。

(中時 )