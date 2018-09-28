秋風颯爽！Ukai-Tei Kaohsiung全新「海陸盛宴」顛覆饕客味蕾

Ukai-Tei Kaohsiung全新秋豐饗宴，結合海陸珍饈美饌，顛覆饕客味蕾。（圖片提供／晶英國際行館）

友善列印
中時
湯品「奶油栗子濃湯」香醇順口，帶有濃厚秋意感。（圖片提供／晶英國際行館）
主廚推薦菜色「炙煎淡水螯蝦」，肉質Q彈富含嚼勁。（圖片提供／晶英國際行館）
Ukai牛排館「黑毛但馬和牛臀肉」淋上特製牛排醬汁，有畫龍點睛之效。（圖片提供／晶英國際行館）

時令入秋，晶英國際行館旗下餐廳Ukai-Tei Kaohsiung以「海陸盛宴」為主題，打造全新秋風饗宴，即日起至12月31日止，帶給食家饕客味覺新體驗。

每年秋季栗子鮮美，Ukai牛排館以「奶油栗子濃湯」拉開序幕，選用嘉義有機高山栗入饌，整顆栗子純手工撥製，再以慢火細熬，濃郁栗香充斥口中，綿密口感令人驚艷;主餐提供多種類海陸珍饈供顧客選擇，包括黑毛但馬和牛、澳洲和牛、美國特級肋眼、小羔羊、波士頓龍蝦、北海道鱈場蟹等，適逢食慾之秋，主廚推薦2款「炙煎淡水螯蝦」、「炭烤鮮活扇蝦」餐點，使用備長炭慢火直烤，搭配頂級初榨橄欖油提出鮮味，蝦肉紮實飽滿，肉質Q彈有嚼勁。

Ukai-Tei Kaohsiung鐵板燒首度引進日本Ukai經典豆腐亭料理，主廚特製「鮑魚豆腐清湯」以有機黃豆為食材，加入每日現做豆腐，淋上使用甲魚皮熬製法式澄清高湯，佐以活鮑魚妝點，口感清爽無負擔;主餐提供「岩鹽蒸鮑魚佐蕈菇醬」、「黑毛但馬和牛」和「澳洲和牛」等品項選擇。

(中時 )

遠東航空離島鄉親限定優惠！「憑… 「金子半之助」御前稻庭套膳新品…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。