矯正機關轉型 台中監獄矯正教育館落成邀民同樂

台中監獄矯正教育館有生動又好玩的3D互動彩繪藝術。（陳淑芬攝）

友善列印
中時
台中監獄矯正教育館的3D互動彩繪藝術區是拍照熱門點，推出「監禁、沈澱、蛻變、復歸」及「浴火重生」等圖畫寓意深遠。（陳淑芬攝）
台中監獄矯正教育館透過VR虛擬實境，讓民眾體驗矯正機關的環境及收容人的日常生活。（陳淑芬攝）

矯正機關也可以酷炫好玩！「矯正也要轉型」法務部政務次長陳明堂28日在台中監獄矯正教育館啟用儀式表示，矯正教育館是與社區民眾溝通的橋樑，矯正機關未來將向智慧化、科技化發展，提高矯正、教化及戒護的功能。矯正教育館規畫時下火紅的互動式3D模擬室、彩繪藝術及VR虛擬實境體驗等設施，新鮮又有好玩可望成為中市新穎、酷炫的新打卡點。

法務部矯正署台中監獄矯正教育館占地5337平方公尺，規畫矯正歷史沿革室、常設及巡迴展示區、世界監獄互動地圖與拍照區、家屬遠距接見中心、模擬房舍、VR3D體驗區及多媒體教室等。28日落成啟用儀式有法務部政務次長陳明堂、矯正署署長黃俊棠及各矯正機關首長、民代等多人參加，並安排儀隊、管樂團、魔術及變臉等熱鬧演出。

陳明堂致詞表示，矯正單位未來將朝向智慧型發展，走向電腦化及科技化，矯正教育館將成為與社區及鄰里的溝通橋樑，除提供活動空間外，並可讓外界多了解矯正機關的發展。黃俊棠則指出，矯正教育館是矯正機關發展的重要里程碑，希望透過技能及才藝訓練讓收容人能習得一技之長，恢復自信重返社會。

台中監獄表示，矯正教育館規畫結合科技、藝術、人文及創意，除有寬廣明亮的展示場地外，還有時下火紅的互動式3D模擬室、3D彩繪藝術、魔幻照相機及VR虛擬實境體驗等設施，新鮮又有趣，適合民眾、年輕學子及親子同樂。

(中時 )

桃園獨居老婦開刀無人照料 劉茂… 男醫師認偷拍女醫 影像無法還原…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。