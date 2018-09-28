矯正機關轉型 台中監獄矯正教育館落成邀民同樂

2018年09月28日 19:04 中時 陳淑芬

台中監獄矯正教育館的3D互動彩繪藝術區是拍照熱門點，推出「監禁、沈澱、蛻變、復歸」及「浴火重生」等圖畫寓意深遠。（陳淑芬攝）

台中監獄矯正教育館透過VR虛擬實境，讓民眾體驗矯正機關的環境及收容人的日常生活。（陳淑芬攝）

矯正機關也可以酷炫好玩！「矯正也要轉型」法務部政務次長陳明堂28日在台中監獄矯正教育館啟用儀式表示，矯正教育館是與社區民眾溝通的橋樑，矯正機關未來將向智慧化、科技化發展，提高矯正、教化及戒護的功能。矯正教育館規畫時下火紅的互動式3D模擬室、彩繪藝術及VR虛擬實境體驗等設施，新鮮又有好玩可望成為中市新穎、酷炫的新打卡點。

法務部矯正署台中監獄矯正教育館占地5337平方公尺，規畫矯正歷史沿革室、常設及巡迴展示區、世界監獄互動地圖與拍照區、家屬遠距接見中心、模擬房舍、VR3D體驗區及多媒體教室等。28日落成啟用儀式有法務部政務次長陳明堂、矯正署署長黃俊棠及各矯正機關首長、民代等多人參加，並安排儀隊、管樂團、魔術及變臉等熱鬧演出。

陳明堂致詞表示，矯正單位未來將朝向智慧型發展，走向電腦化及科技化，矯正教育館將成為與社區及鄰里的溝通橋樑，除提供活動空間外，並可讓外界多了解矯正機關的發展。黃俊棠則指出，矯正教育館是矯正機關發展的重要里程碑，希望透過技能及才藝訓練讓收容人能習得一技之長，恢復自信重返社會。

台中監獄表示，矯正教育館規畫結合科技、藝術、人文及創意，除有寬廣明亮的展示場地外，還有時下火紅的互動式3D模擬室、3D彩繪藝術、魔幻照相機及VR虛擬實境體驗等設施，新鮮又有趣，適合民眾、年輕學子及親子同樂。

(中時 )