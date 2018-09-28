桃園》楊麗環推教育政見 感嘆年金改革重傷教育者尊嚴

2018年09月28日 19:13 中時 蔡依珍

桃園市長參選人楊麗環（左三）在教師節宣布教育政見，將從國小開始扎根學多元語言和網路資訊教育，高職更全面免學費。（蔡依珍攝）

桃園市長參選人楊麗環在教師節當天宣布競選桃園市長的教育政見，緊扣她打造最大國際商業城的主軸，從國小開始扎根學多元語言和網路資訊教育，跟國際接軌，高職更全面免學費，她也感嘆教學環境不若她當年，將全面推動品格教育，「教育教的是人、而不是空有技術的機器！」

楊麗環說，要打造桃園市成為最大國際商業城市，教育的配套非常重要，而教育不是只做福利，更要向下紮根，培養全人化，為了與世界接軌，要打造多語言教育，鼓勵從國小起選修如德、法、日、韓、俄甚至東南亞語言的簡易會話，自小培養語言人才，也要落實資訊數位教育，讓孩子提早熟悉網路，建立正確的網路觀念，未來會以社團模式在國高中和小學進行SCRATCH語言教學，讓機器人在校園中推展，國高中教育也要納入國際時事、增加國際觀。

楊麗環也提到，選擇技職教育多是經濟弱勢的孩子、以利及早投入職場，因此她將不排富全面補助高職學費，讓弱勢父母無後顧之憂，也能培養桃園子弟紮實實作能力、增加就業競爭力，也連帶解決少子化高校招生不足的問題。

曾任教國中7年的楊麗環也感嘆，教育環境大不如前，許多父母因為具專業能力、看不起學校老師，但她強調教育教的是人、不是只會做事的機器，基礎養成教育非常重要，現今社會產生這麼多緊張關係，就是忽略老師可以幫助父母補足人倫教育不足所導致，因此要加強品格人倫教育、提倡尊師重道。其他還有推動一校一藝術特色等，讓桃園成為一座溫暖的城市。

楊麗環說，選在928教師節宣布教育政策，就是要向老師們致敬，她感嘆過去身為老師，春風化雨，為人敬重，但民進黨政府打著「轉型正義」口號，以「年金改革」作為鬥爭工具，重傷教育者尊嚴，強調教師的重要性在每個人一生中都不可抹滅，宣誓將捍衛教師尊嚴與權益，也要向偉大的教師們說：「您辛苦了，教師節快樂！」

(中時 )