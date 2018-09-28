紐約時裝周也吹延禧風！華裔設計師李媛「點翠」吸睛

2018年09月28日 19:34 中時 王莫昀

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紐約時裝周也吹延禧風，唯一指定珠寶秀—點翠吸睛！華裔設計師李媛老件新創珠寶，融合時尚，讓東方藝術成亮點。

紐約時裝周與巴黎、倫敦及米蘭時裝周並列全球四大時尚秀，配合紐約秋冬時裝周時程，今年「AsianInNY亞洲人在紐約」與駐紐約辦事處台北文化中心再度合作，日前在曼哈頓舉辦十周年「亞洲時尚服裝秀」，五位台灣新銳服裝設計師高勝忠、鄭百成、詹宗佑、劉宇佳、陳佳慧，各自以不同主題，不同材質的設計風格，展現台灣新銳的時尚品味。

特別的是，今年服裝秀開場，還安排由蘇打綠團長阿福等人組成的「Ｗow Taiwan」團隊，帶來一段融合原住民舞蹈，廟會傳統舞蹈，魔術秀及歌謠表演，讓現場觀眾對於台灣文化印象深刻。除了開場讓人眼睛一亮，這場服裝秀過半設計師所搭配的珠寶，都出自享媛藝術珠寶設計團隊。他們將熱播宮廷劇《延禧攻略》、《如懿傳》中最醒目的老件新創點翠等系列融入時尚秀中，獨特的東方美學，讓人驚艷。

享媛藝術珠寶設計總監李媛，曾受邀為國立歷史博物館設計常玉珠寶系列，他也是本屆「AsianInNY亞洲人在紐約」唯一指定珠寶秀。李媛表示，中華傳統文化在幾千年文明發展中，創造的美學風潮具有超越時代、跨越國界的巨大魅力，如何萃取傳統文化的精髓，融合現代穿搭時尚，更是新一代設計師的榮耀使命。

近年來不少人收集「點翠」老件，隨著正在熱播的《延禧攻略》、《如懿傳》等宮廷劇，成為十分搶手的時尚穿搭單品。

點翠在過去便以光澤感、色彩豔麗且永不褪色而受到喜愛，獨特之處在於不同光線下產生的炫光與色澤，即使搭配現代流行穿著，都能彰顯華麗雍容的時尚品味。

李媛指出，古代的礦業沒那麼發達，點翠的工藝可以追溯到魏國時期，《韓非子·外儲 說左上》中「楚人有賣其珠於鄭者，…輯以羽翠」，其中的羽翠指的就是點翠。清代點翠工藝達到藝術巔峰，宮中內務府專門設立了「皮庫」負責管理和收集翠羽，而銀庫設有點翠匠專門承造翠羽活計。在李媛設計的作品中將老物件點翠與新材質如翡翠、珊瑚、碧璽、珍珠等結合，捨棄傳統以繩結搭配，選擇現代感的金工混搭，看似傳統的色系與配件，也能展現時尚風華。

(中時 )