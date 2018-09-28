新光三越信義A9深夜食堂齊聚 打造大人系餐飲社交場域

2018年09月28日 19:28 中時 郭家崴

新光三越信義A9 6F CHAMBISTRO享．香檳海鮮餐酒館，訴求「享受屬於每個人的愜意小奢華」，10月1日開幕。（新光三越提供）

新光三越信義A9 6F MAiSEN邁泉豬排東京最好吃的豬排專門店，改裝後更時尚且具透視感，10月1日至3日邁泉豬排每日前10名，指定套餐買一送一，第11~30名第2套半價；築地拓海特選海鮮丼特價100元，每日限量30份。（新光三越提供）

新光三越信義A9 6F「PACKIE 」10月9日開幕，是以台菜聞名的銀杏台式料理打造的新派川菜品牌。（新光三越提供）

新光三越信義A9 7F初魚料亭10月10日開幕，以無菜單日式料理吸引饕客。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A9強化全時段餐飲，全館20家餐廳有8家百貨首發或全台獨家，近10家結合餐酒館皆延長營業至凌晨12時或2時，讓深夜食堂陣容更堅強，A9店長孫紹堃看好改裝後業績可成長2成。（飲酒請勿過量）

A9定位為「潮精品」，是時髦潮流的A11升級版，可說是「A11的哥哥」，6F、7F餐廳街花了2個多月封館改裝，8月、9月業績卻不受影響，全館仍成長5％；這回2層樓打造為適合30歲至45歲的「大人系餐飲社交場域」，店裝各有風格且具透視感，讓用餐環境更舒適、不拘謹。

8家百貨首發或全台獨家中，橘色涮涮屋、老鼎旺、初魚料亭皆為台灣在地品牌，都是首次進百貨開百貨首發店；全台獨家店則有WILDWOOD、小後苑、PACKIE、CHAMBISTRO、Muchoyaki。

其中，4大獨家聯名店是亮點，包含「橘色涮涮屋」x東區潮人酒吧「ABRAZO」，月中開店以來2周訂位全滿，因餐酒帶動客單約1500元，業績較原餐廳翻倍，甚至舊雨新知都跟風想回味或嘗鮮，橘色本店生意也因此提升；今（1日）開幕的「CHAMBISTRO享．香檳海鮮餐酒館 」x Louis Roederer香檳，是全台唯一獲法國香檳協會認證且以香檳為主題的餐廳，罕見以香檳入菜搭配海鮮現點現做。

新派川菜「PACKIE」x 東區人氣酒吧「FOURPLAY」9日登場；日式板前無菜單料理「初魚料亭」x 日本網路清酒平台「Sake mara」10日開張，可喝到日本唎酒師嚴選珍稀酒藏。「牛排教父」鄧有葵全新品牌「Muchoyaki」15日進駐，Mucho是西班牙文「豐富」、yaki是日文「燒烤」，是新型態鐵板燒，採用開放式廚房與客製化餐點、調酒，拉近主廚和消費者的距離。

A9擴大深夜食堂戰線，除原本的日式頂級燒肉指名品牌老乾杯、紅豆食府，去年開幕的深夜大人味酒吧小後苑與葡萄酒專家ENOTECA外，這次新增橘色涮涮屋、老頂旺、CHAMBISTRO、Muchoyaki、PACKIE、初魚料亭，加上A11 GB鮮釀餐廳和24小時營業的一蘭拉麵，等於共有12家。其中，小後苑營業至凌晨2時，特別的是晚上8時以後常常客滿，70％業績都來自8時以後。

(中時 )