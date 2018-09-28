熊讚身分惹議 行銷費用被大砍400萬

議員不滿北市觀傳局編列明年行銷費用都用在海洋熊讚（右），完全忽略金牌熊讚（左）大砍400萬元預算。（張立勳攝）

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熊讚爭議延燒，北市觀傳局打算明年編列900萬元預算，擴大行消，但藍綠議員不滿行銷費用全用在「海洋熊讚」，完全不在乎「金牌熊讚」，最後議會教委會將行銷費大砍400萬，准列的500萬中則要提高用於操偶師和製作紀念品的費用。

教委會28日審查觀傳局預算，其中一筆900萬城市吉祥物行銷費用，遭議員質疑，預算中有500萬元用在熊讚品牌授權與社群經營，但最重要的操偶師費用卻沒有增加，非常奇怪。

民進黨議員許淑華指出，日本熊本熊在國內都不須授權，因為日本覺德這是光榮，北市府卻斤斤計較還要授權。

國民黨市議員戴錫欽認為，熊讚已有高知名度，照理說不用編列預算費用，反倒是要有歲入，甚至以後有盈餘進入市庫。

對此，觀傳局長陳思宇表示，熊讚邀約不斷，今年編列行銷經費已經不夠，因此明年才會增編，預算將投入在熊讚出席市政活動、公益活動，及城市行銷與觀光推廣等。

吉祥物行銷預算最後經委員會同意准列500萬元，國民黨議員厲耿桂芳說，熊讚邀約不斷，操偶師負擔增加，加上紀念品銷售攸關收入，500萬元當中，用於這兩部分應該增加。

民進黨市議員李慶鋒則說，教委會日前才通過要求市府重視金牌熊讚的提案，市府現在行銷主力都在海洋熊讚，這筆預算行銷顯然集中在海洋熊讚。

陳思宇回應，不只著重海洋熊讚，兩隻熊都有呈現，許淑華痛批，現在臉書都只有海洋熊讚，根本沒看到金牌熊讚，不滿觀傳局審預算前，連假動作都不會做，根本沒行銷金牌熊讚。

最後教委會決議該筆預算准列500萬元，對該筆預算仍有存疑的許淑華、李慶鋒則保留議會二讀大會的發言權。

(中時 )

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