2018年09月28日 19:40 中時 李其樺

Cooper經歐陽宏育細心調教，人鳥之間培養出自然純真的默契。（李其樺攝）

Cooper經歐陽宏育細心調教，人鳥之間培養出自然純真的默契。（李其樺攝）

Cooper經歐陽宏育細心調教，人鳥之間培養出自然純真的默契。（歐陽宏育提供）

哈里斯鷹遨遊天際 養鷹放飛樂無窮

哈里斯鷹遨遊天際 養鷹放飛樂無窮

安定民眾歐陽宏育2年前開始飼養哈里斯鷹，平日定時帶他到戶外放飛，享受遨遊天際樂趣；有時也協助附近農民驅趕雉雞和田鼠，人鳥之間也培養出珍貴默契和情誼。

歐陽宏育過去養蛇超過10年，後來想改養其他特別寵物，2年前透過國內合法養殖場購買產自南美洲的公的哈里斯鷹。歐陽宏育當時剛買回家時，僅僅為不滿1歲的幼雛，不到3個月光景就成長為650克的成鷹，並為牠取名為Cooper。

歐陽宏育說，Cooper現在2歲，平日將牠放養在家中陽台，每天下班至少會花1小時帶著牠到戶外放飛，為此他還向台灣鷹獵文化暨猛禽保育協會專業人員請教學習，如何與哈里斯鷹互動、訓練聽從指令，因此每次放飛時Cooper都會乖乖飛回來，不怕她跑掉；有時也應農民請求，帶著Cooper稻田也協助驅趕雉雞、捕捉田鼠。

此外，歐陽宏育也會帶著Cooper到朋友家泡茶，甚至和太太帶著Cooper四處遊山玩水，人鳥之間培養出自然默契，只要在戶外，歐陽宏育走到哪裡，Cooper便緊跟到哪，鷹隻小跑步姿態，與老鷹平日雄猛印象形成強烈反差，讓友人都覺得「萌萌的」！

歐陽宏育說，鷹屬於猛禽類，即使只是靜立原處，仍感覺散發一股天生的傲氣，令其他鳥類畏懼，這也是他愛上養鷹的理由，強調愛鷹，就是常常帶牠出去飛；未來也希望挑戰飼養不同品種的鷹隻。

(中時 )