敬老金冠全台 桃園市長鄭文燦：討好長輩很應該

桃園區公所28日舉辦重陽敬老活動，表揚152位長青和敬老楷模，市長鄭文燦強調桃園福利制度全台最多元，要讓老人家活得健康、快樂、有尊嚴。（蔡依珍攝）

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桃園區公所28日舉辦重陽敬老活動，表揚152位長青和敬老楷模，市長鄭文燦強調桃園福利制度全台最多元，要讓老人家活得健康、快樂、有尊嚴。（蔡依珍攝）
桃園區公所28日舉辦重陽敬老活動，表揚92歲的陳信（左二）等152位長青和敬老楷模。（蔡依珍攝）

桃園區公所28日舉辦重陽敬老表揚活動，市長鄭文燦大開老人福利支票，除了維持現有全國最高的三節加重陽敬老金9500元，未來敬老卡800點也能用於運動中心、游泳池等，他更允諾要在南北各建一個長青國民運動中心、在全桃C級據點增加復健運動器材，強調全台最多元的福利制度代表對長者的尊敬和孝心，不該被扭曲，「討好長輩是應該！」

鄭文燦說，桃園提供三節敬老金每節2500元，重陽節再加發2000元，金額全國最多，直言敬老金的意義在於社會對長者的尊敬及孝心，不該被扭曲成只是討好老人，霸氣道：「討好老人家也是應該！」希望以一點點零用金，肯定他們年輕到老對社會的付出。

鄭文燦笑言，澎湖是全台第一個實施老人年金2000元的縣市，提出設計者就是自己，回憶25年前輔選就喊出「年輕繳稅金、老來領現金」口號，以標會概念讓長輩得到社會照顧，強調社會在進步，建立制度每個人都能享受到，「不用擔心要靠哪個孩子，桃園市政府讓你靠！」

鄭文燦也趁機宣傳老人福利政策，將擴大敬老愛心卡800點的用途，除了已推出的點數搭機捷，還將延伸到運動中心跟市立游泳池扣點免費入場，其他還有愛心計程車、13衛生所掛號費，都已指示交通局、衛生局修改程式、購置讀卡機，未來要讓敬老800點更好用。

為鼓勵長者多運動，鄭文燦宣布未來要在桃園和中壢各蓋一座長青國民運動中心，設計全都符合長輩需求，另外全市200餘個長照C級據點，不要只有按摩椅、要增設老人體適能器材，公園也要增加槌球場、法式滾球等場地，增加長者活動空間。

鄭文燦也趁機宣傳「桃園樂活重陽季」，從9月26日到10月19日，將有長青趣味競賽運動會、青銀Fun運動、健行、原住民族長者歌唱大賽、料理比賽、繪畫書法聯展、象棋比賽、繪本展覽、製圖工坊超進化－自己的MV自己做等活動，讓長輩過一個不一樣的重陽節。

桃園公所共表揚152位長青楷模及敬老楷模，其中年紀最大的陳信，出生福建，家中排行老三，高中畢業本來要執教鞭，卻碰上對日抗戰，投身十萬青年十萬軍，1947年和大哥、二哥隨國民政府渡海來台，落腳桃園、擔任公職，一路做到桃園縣政府主計室股長，1977年退休，又被延攬到遠東集團當會計，直到70歲才告老還鄉，一雙兒女都留美，他和妻子鶼鰈情深，夫妻倆每天4點就起床運動走路，至今身體仍硬朗，笑言「活到老、動到老、就能長生不老！」

(中時 )

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