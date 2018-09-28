觀護盃》從1勝難求變3連勝 夢想家舊將感受深

2018年09月28日 19:21 中時電子報 黃及人

從上季僅在ABL拿到1勝19敗的墊底戰績，到今年花蓮觀護盃開賽3連勝，寶島夢想家展現截然不同的風貌與氣氛，包含吳松蔚、柴瑋、蔡政憲等上季「舊將」感受最深，吳松蔚說：「看到球隊這樣的改變，真的不開心都難！」

吳松蔚表示，畢竟去年夢想家首次打ABL，球團老闆與高層還不知道該怎樣經營，但隨著今年休兵期積極補強，一口氣找來李學林、田壘與陳世念3名擁有中國CBA經歷的好手，更把3名洋將全換，整支球隊的氣氛都不一樣了。

「從去年1勝難求，到現在3連勝，真的很感動！我更可從陳世念、李學林、田壘等前輩身上學習，」吳松蔚說，「可惜我到現在只看到『大學長』壘哥1次，他只告訴我會在10月加入我們，讓我更加期待到時候的完整陣容。」

柴瑋則把改變的關鍵，歸於教練團的改組，「或許是去年是本土教練團的第1年，跟現在找來的外籍教練完全不同，莫瑞經歷較多，帶領球員的態度也不同，他比較著重鼓勵或激勵我們，每次只要失誤，就希望我們用防守拚回來。」

「老實講，誰也料不到我們上季只拿1勝19敗，如今我們可以訂定新球季目標了，」柴瑋說，「我想當前的第1個目標，就是趕緊先在彰化主場贏球，然後追求季後賽門票，一步一步來，我相信我們可以做到。」

蔡政憲認為，在李學林、陳世念、陳孝榮、田壘等好手，以及新的洋將加入後，全隊的氣氛就不一樣了，彼此之間也願意多溝通交流，不像之前賽後就各走各的，「我相信有了這些老大哥帶領，我們在新球季可以展現不同風貌。」

(中時電子報)