中市路平4年500公里達標 再突破600公里大關

2018年09月28日 20:05 中時 盧金足

台中市西區五權西路一段完成路平專案，用路人享受五星級的道路。（圖／台中市府提供）

台中市政府建設局路平專案，提前於今年5月達成「4年500公里」目標，28日再進一步突破600公里。建設局長黃玉霖表示，感謝路平施工團隊的努力，無論執行速度、平坦度或施工品質都追求全國第一，市民對路平的滿意度，也從專案啟動前的18%提升至目前的52%，里鄰長滿意度更達77.6%。未來會持續普及，讓全市道路都平整好行。

黃玉霖指出，台中市轄內道路全長4,233公里，市長林佳龍上任後開始推動4年500公里路平專案時，外界原本不看好。但在團隊努力下，不但提前達成500公里目標，甚至在4年內推進到600公里，可說是「不可能的任務」。感謝路平施工團隊無名英雄默默付出，也謝謝所有管線單位全力配合。

許多路平施工路段都是交通繁重的路口，市府工程同仁為避免衝擊交通，常採「半半施工」方式，在施工範圍邊努力進行交通維持，更時常利用夜間施工。這段時間，第一線的路平工班人員，徹夜堅守崗位而常常犧牲休息時間。

統一挖補工班，則從路面切割、挖掘，進入到路底下埋管，一直到澆置蓋上鐵板，常常身體沾滿泥濘，日曬雨淋也讓身上濕了又乾、乾了又濕，確保品質及全部完工才收班。

另外，工程大隊及區公所補路工班人員每天巡查道路狀況，若發現坑洞、凹陷等，立即回報、派工，工班人員接獲通報後，就必須馬上出動，在最短時間內，立即修補坑洞、恢復道路平整度。為的就是要給市民最好行的道路。

黃玉霖強調，台中市路平專案標準比其他縣市更高，把每一條道路當作示範道路來施做，從最初的路面測量及高程設計，與管線單位協調孔蓋下地、老舊管線汰換、預留接水接電管線，並加強路基改善、落實人行道無障礙施工。

此外，更照顧機車族需求，施作路面與側溝齊平、提升標線抗滑係數至65BPN、減少孔蓋數量近7成等；最後監控道路提升AC品質、道路禁止通行，靜置養護6小時或溫度降至50℃以下再開放，逐一落實路平十大要領，以延長道路使用的長久安全。

市府從104年1月12日執行路平專案，市區累計達173公里路平、山城累計達178公里、海線累計達91公里、屯區累計達158公里，共計完成全市1,105條主要道路改善，路平總長達600公里，其中偏鄉道路約占71%。

減少孔蓋計有1萬3643處，下地率達64.92%，市府自104年10月26日執行統一挖補工程，累計申挖件數1萬1313件，整合為8,417件，減少2,896件道路重複挖案件數。

黃玉霖說，台中市路平成果屢獲中央獎勵肯定，內政部營建署每年針對全國各縣市辦「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」，台中市在105、106年連續兩年榮獲直轄市道路平坦度第一名，綜合評分也從往年的甲等躍升為優等，也吸引其他縣市來到台中觀摩路平經驗。

市府已向中央爭取路平專案前瞻計畫，獲得內政部與交通部補助總經費25億3529.6萬元，預計改善路平長度約182公里、人本通行環境約19公里，已於今年度啟動；同時，市府也加速推動循環經濟「轉爐石試辦計畫」，擴大統挖至原縣區的大里、太平、豐原及潭子區，全面提升大台中道路品質。

(中時 )