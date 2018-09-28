客運業鬆綁七休一 客運工會：不同意好像擋人財路

2018年09月28日 19:37 中時 李宜秦

針對交通部爭取客運業在連續假期時11休1，客運工會看法大不同，有工會表示，若能達成協議則樂觀其成；也有工會質疑「放寬是否會帶來什麼後果，不同意又好像在阻擋資方做生意」。勞動部表示，待交通部將資料送來後就會召開「勞動基準諮詢會」，諮詢會同意後就會公告實施，未來企業經過勞資會議或工會同意，並備查主管機關後即可啟動11休1。

考慮到明年春假長達9天，屆時客運司機可能難以實踐7休1規定，交通部欲爭取將運輸業納入7休1放寬行業，公路總局今與公路客運公、工會與勞動部達成共識，同意在連續假期時做到11休1，10月將把此案報給交通部轉勞動部。

對此決議客運工會看法不盡相同，北台灣汽車客運業工會聯合會理事長高令國表示，「能達成協議我們樂觀其成」，他認為畢竟不是長期、是一個彈性的規定，「也不是天天在過年，不然春假民眾沒車搭也很困擾，駕駛偶爾辛苦一點無妨」。

台灣汽車客運業產業工會理事長李彥興則表示，許多細項還須討論，如加班費計算方法、休息時間長短等，他坦言「不同意通過好像在阻擋資方做生意，但適當放寬也不知道會帶來什麼後果」，他也說「明年如果順利實施後有什麼問題再來修正，工會也會持續監督」。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，待交通部將相關資料送至勞動部後，將召開勞動基準諮詢會，由勞資雙方與專家學者共同討論鬆綁可行性，會後若決定同意通過，就會預告法案搜集各界意見，整理好後便會正式公告實施。

若客運運輸業順利鬆綁後，未來企業若在特定假期有11休1的需求時，除了須先得到工會或經勞資會議同意外，還須向所在地的縣市政府勞工局備查，才可合法鬆綁。

(中時 )