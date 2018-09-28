孟耿如為這件事挨批 她高EQ這樣回應

孟耿如今出席活動。（粘耿豪攝）

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孟耿如的服裝造型很有個性。（粘耿豪攝）

孟耿如今天出席「2018台北時裝周VOGUE全球購物夜」活動，今年她以電視劇《麻醉風暴2》記者角色入圍金鐘女主角獎，網友竟毒舌批評她憑什麼入圍，還被說「憑什麼姊」。她今天高EQ表示最近行程滿，還沒有看網友討論，「坦白說我自己也很意外入圍，自己進步的空間還很大，既然入圍了，就以愉快心情參加金鐘，不要想太多大家的言論，因為想了，我還是要參加金鐘啊，所以平常心就好」。

她說金鐘戰袍還沒準備好，希望走個性路線較貼近自己，走秀和走金鐘紅毯哪個壓力大？她說：「金鐘紅毯吧，我是容易緊張的人，對很期待的事會太過度緊張，所以金鐘當天一定要保持心平氣和。」

她先前和莫允雯以雜誌客座編輯身分參加米蘭時裝周，當時秀還沒看就血濺米蘭，因晨跑時不小心在大街上仆街滑壘，摔得手掌破皮流血，她保護頭、臉，讓肚子先著地，「才第1天就摔，時裝周還沒參加，萬一臉破相就糟糕」。

在「時尚之都」有艷遇？她說同行的莫允雯完全是義大利人的菜，「滿好的，在國外就是要假裝單身啊」，他們去逛古董店，店家老闆跟莫搭訕，表示若能殺價成功就一起吃飯，「結果她殺太多價了，老闆很傻眼」。

孟耿如也血拚，買到刷爆信用卡，還打電話回台灣提高信用卡額度，大約花了多少錢？她害羞笑：「我怕被罵敗家女，錢這種東西不要細算，細算就傷感情。」粗估約刷20萬台幣。

(中時 )

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